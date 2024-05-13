Sandiaga: Masyarakat Indonesia Habiskan Rp170 Triliun untuk Berobat ke Luar Negeri

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang rela terbang ke luar negeri untuk mendapat layanan kesehatan.

Hal ini menjadi sorotan agar Indonesia bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakatnya.

Menurut dia, ada sekitar USD11 miliar atau sekitar Rp170 triliun lebih yang dikeluarkan masyarakat Tanah Air untuk melakukan pengobatan ke luar negeri.

“Total ada Rp170 triliun lebih yang dibelanjakan oleh masyarakat kita untuk mendapat layanan kesehatan di luar Indonesia,” jelas Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

(Foto: Annastasya/MPI)

Dikatakan Sandi, industri pemerintahan bisa berupaya untuk mengembangkan layanan kesehatan ini.

Sebab kata dia, bila layanan kesehatan di Indonesia bisa lebih baik lagi, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk berobat sekaligus berwisata.

“Ini yang harus kita lakukan sebuah gerakan menghadirkan layanan kesehatan yang terbaik yang kita miliki,” terang Sandi.

Melihat hal itu, Kemenparekraf pun turut melakukan kegiatan rutin yakni Pekan Kesehatan Parekraf yang dilakukan pada Senin (13/5/2024). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah booth yang bisa dikunjungi dan kegiatan kesehatan lainnya.