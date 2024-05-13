Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Dorong Gaya Hidup Sehat Melalui Pekan Kesehatan Kemenparekraf 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |16:16 WIB
Sandiaga Dorong Gaya Hidup Sehat Melalui Pekan Kesehatan Kemenparekraf 2024
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Bazar Pekan Kesehatan 2024 yang digelar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat pada Senin (13/5/2024).

Acara ini menampilkan sejumlah booth mengenai kesehatan yang bisa memberikan edukasi seputar gaya hidup sehat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan kesehatan bisa ditemukan di acara ini.

“Kita ikut mendorong Pekan Kesehatan yang kita lakukan bersama dengan industri, kolaborasi dan komunitas. Di sini ada kegiatan mendukung lingkar pinggang, tes darah dan beberapa kegiatan lainnya,” jelas Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Annastasya/MPI)

Menurut dia, acara ini diisi dengan 15 tenant kesehatan yang berpartisipasi mulai dari kesehatan gigi, mata, asupan makanan sehat dan masih banyak lagi.

Ia mengatakan pekan kesehatan ini bisa jadi inspirasi untuk masyarakat selalu sadar akan gaya hidup yanh sehat.

“Ini adalah potensi yang luar biasa, di mana di acara ini kita memberikan layanan kesehatan seperti aroma terapi, visioterapi, healthy lifestyle, spa, kacamata, gigi dan semuanya ini dalam satu kesatuan. Dan harapannya kita bisa bergaya hidup sehat,” jelas Sandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement