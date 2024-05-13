Sandiaga Dorong Gaya Hidup Sehat Melalui Pekan Kesehatan Kemenparekraf 2024

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Bazar Pekan Kesehatan 2024 yang digelar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat pada Senin (13/5/2024).

Acara ini menampilkan sejumlah booth mengenai kesehatan yang bisa memberikan edukasi seputar gaya hidup sehat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan kesehatan bisa ditemukan di acara ini.

“Kita ikut mendorong Pekan Kesehatan yang kita lakukan bersama dengan industri, kolaborasi dan komunitas. Di sini ada kegiatan mendukung lingkar pinggang, tes darah dan beberapa kegiatan lainnya,” jelas Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

(Foto: Annastasya/MPI)

Menurut dia, acara ini diisi dengan 15 tenant kesehatan yang berpartisipasi mulai dari kesehatan gigi, mata, asupan makanan sehat dan masih banyak lagi.

Ia mengatakan pekan kesehatan ini bisa jadi inspirasi untuk masyarakat selalu sadar akan gaya hidup yanh sehat.

“Ini adalah potensi yang luar biasa, di mana di acara ini kita memberikan layanan kesehatan seperti aroma terapi, visioterapi, healthy lifestyle, spa, kacamata, gigi dan semuanya ini dalam satu kesatuan. Dan harapannya kita bisa bergaya hidup sehat,” jelas Sandi.