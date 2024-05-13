Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Optimalkan Promosi Wisata Melalui Wonderful Indonesia Night Dubai

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |06:51 WIB
Sandiaga Optimalkan Promosi Wisata Melalui Wonderful Indonesia Night Dubai
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mempromosikan pariwisata Indonesia di hadapan investor asal Uni Emirat Arab (UEA) dan negara Timur Tengah lainnya melalui 'Wonderful Indonesia Night'.

Sandi menerangkan, event ini diinisiasi oleh Kemenparekraf sebagai upaya memperkenalkan potensi parekraf Indonesia yang kaya akan kekayaan alam dan beragam kearifan lokal.

"Wonderful Indonesia Night ini menghadirkan malam penuh perenungan budaya, sajian kuliner istimewa, serta kemeriahan fesyen. Acara ini merupakan perayaan atas kekayaan warisan budaya fesyen dan keberagaman kuliner Indonesia," ucap Sandi saat menyampaikan sambutannya dalam acara Wonderful Indonesia Night di Raffles Dubai Hotel, mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ia optimistis event ini mampu menjadi media untuk semakin memperluas promosi potensi parekraf Indonesia di pasar internasional. Khususnya di kawasan Timur Tengah.

Dirinya berharap nantinya dapat menarik semakin banyak investor Timur Tengah yang menanamkan modal untuk mengembangkan sektor parekraf Tanah Air.

"Sehingga, perekonomian masyarakat dapat meningkat melalui pariwisata, peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di sektor parekraf semakin luas," imbuhnya.

