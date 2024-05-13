Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bidik Turis Korsel, Kemenparekraf Promosikan Wisata Indonesia di Kota Busan

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |06:29 WIB
Bidik Turis Korsel, Kemenparekraf Promosikan Wisata Indonesia di Kota Busan
Kemenparekraf promosikan wisata Indonesia di Kota Busan, Korea Selatan (Foto: dok. Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melakukan misi penjualan di Kota Busan guna menjaring wisatawan sekaligus meningkatkan brand Wonderful Indonesia sehingga tetap menjadi top of mind bagi wisatawan mancanegara (wisman) asal Korea Selatan.

Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf, Raden Wisnu Sindhutrisno berujar bahwa misi penjualan di Busan mendapatkan respons positif dari para mitra strategis travel agent/tour operator dan DMC Korea Selatan yang hadir.

"Hal ini karena pasar wisatawan mancanegara Korea Selatan masih menjadi salah satu pasar potensial bagi industri pariwisata di Indonesia," kata Wisnu, melansir website resmi Kemenparekraf.

Promosi Wisata Indonesia di Kota Busan, Korsel

Ia menjelaskan, Korea Selatan menempati urutan ke-8 dari 10 besar kunjungan wisman terbanyak ke Indonesia pada 2023 dan terus menunjukkan tren positif dengan 347.185 kunjungan.

"Sementara untuk tahun 2024, target kunjungan wisawatan mancanegara Korea Selatan ke Indonesia ditetapkan sebanyak 344.752 kunjungan, atau naik 43,58 persen dibandingkan target tahun 2023," sambung dia.

Halaman:
1 2
      
