HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Dorong Lebih Banyak Industri Bangun Destinasi MICE

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |06:07 WIB
Sandiaga Dorong Lebih Banyak Industri Bangun Destinasi MICE
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong lebih banyak industri atau perusahaan di Indonesia membangun dan menjadikan destinasi pariwisata di Indonesia termasuk Danau Toba sebagai destinasi MICE (meeting, incentive, conference, exhibition).

Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga terkait dijadikannya Danau Toba sebagai lokasi program incentive oleh AFC Life Science Indonesia pada 25 April 2024 di Hotel Niagara Parapat, Sumatera Utara.

"Saya menyampaikan terima kasih juga apresiasi kepada AFC Life Science Indonesia yang telah menjadi pionir dalam memberikan incentive trip dengan memilih Danau Toba sebagai tujuan destinasi," ujar Sandi dalam keterangannya, mengutip laman Kemenparekraf.

Ilustrasi

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dalam program bertajuk 'Spirit of Samurai IV', AFC Life Science Indonesia, perusahaan farmasi asal Jepang, membawa lebih dari 5.000 peserta perjalanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi serta membantu pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia.

"Saya juga mendorong agar lebih banyak perusahaan yang menjadikan Danau Toba, juga destinasi pariwisata super prioritas lainnya untuk menjadi tujuan incentive trip," kata Menparekraf Sandiaga.

