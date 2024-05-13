Resep Kue Putu Dessert Box, Jajanan Tradisional yang Ngangenin

RESEP kue hari ini adalah putu yang dikemas dalam dessert box, sehingga bisa menjadi bekal untuk dibawa ke kantor ataupun sekolah anak. Kue putu yang memiliki rasa manis memang cocok untuk meningkatkan mood.

Sayangnya, kue putu memang cukup sulit dicari jadi daripada pesan di online, kenapa tidak mencoba membuat kue putu sendiri. Seperti dilansir dari akun Cookpad Dila Frastika, @dilafrastika, berikut resep kue putu dessert box yang cukup untuk 3 box @300 ml.

Bahan-bahan

Cake Kukus

3 butir telur

90 gram gula pasir

90 gram Tepung Beras Roee Brand

30 gram Tepung Maizena

1/4 sendok teh garam

1/4 sendok teh Sp (Super Polymer)

65 mililiter santan

2 tetes Pasta Pandan

1 sendok makan Meses

Vla Gula Merah

120 gram gula Merah

30 gram Tepung Maizena

250 mililiter Air

Cream Santan

250 mililiter Santan (65 ml santan + Air)

30 gram Tepung Beras

1/4 sendok teh garam

1 lembar daun pandan

Bahan Kue Putu

100 gram tepung Beras

60 mililiter air panas

Sejumput garam

Gula merah serut secukupnya