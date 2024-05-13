RESEP kue hari ini adalah putu yang dikemas dalam dessert box, sehingga bisa menjadi bekal untuk dibawa ke kantor ataupun sekolah anak. Kue putu yang memiliki rasa manis memang cocok untuk meningkatkan mood.
Sayangnya, kue putu memang cukup sulit dicari jadi daripada pesan di online, kenapa tidak mencoba membuat kue putu sendiri. Seperti dilansir dari akun Cookpad Dila Frastika, @dilafrastika, berikut resep kue putu dessert box yang cukup untuk 3 box @300 ml.
Bahan-bahan
Cake Kukus
3 butir telur
90 gram gula pasir
90 gram Tepung Beras Roee Brand
30 gram Tepung Maizena
1/4 sendok teh garam
1/4 sendok teh Sp (Super Polymer)
65 mililiter santan
2 tetes Pasta Pandan
1 sendok makan Meses
Vla Gula Merah
120 gram gula Merah
30 gram Tepung Maizena
250 mililiter Air
Cream Santan
250 mililiter Santan (65 ml santan + Air)
30 gram Tepung Beras
1/4 sendok teh garam
1 lembar daun pandan
Bahan Kue Putu
100 gram tepung Beras
60 mililiter air panas
Sejumput garam
Gula merah serut secukupnya