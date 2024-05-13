Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Putu Dessert Box, Jajanan Tradisional yang Ngangenin

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |10:01 WIB
Resep Kue Putu Dessert Box, Jajanan Tradisional yang Ngangenin
Resep Kue Putu Dessert Box. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah putu yang dikemas dalam dessert box, sehingga bisa menjadi bekal untuk dibawa ke kantor ataupun sekolah anak. Kue putu yang memiliki rasa manis memang cocok untuk meningkatkan mood.

Sayangnya, kue putu memang cukup sulit dicari jadi daripada pesan di online, kenapa tidak mencoba membuat kue putu sendiri. Seperti dilansir dari akun Cookpad Dila Frastika, @dilafrastika, berikut resep kue putu dessert box yang cukup untuk 3 box @300 ml.

Bahan-bahan

Cake Kukus

3 butir telur

90 gram gula pasir

90 gram Tepung Beras Roee Brand

30 gram Tepung Maizena

1/4 sendok teh garam

1/4 sendok teh Sp (Super Polymer)

65 mililiter santan

2 tetes Pasta Pandan

1 sendok makan Meses

Vla Gula Merah

120 gram gula Merah

30 gram Tepung Maizena

250 mililiter Air

Cream Santan

250 mililiter Santan (65 ml santan + Air)

30 gram Tepung Beras

1/4 sendok teh garam

1 lembar daun pandan

Bahan Kue Putu

100 gram tepung Beras

60 mililiter air panas

Sejumput garam

Gula merah serut secukupnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement