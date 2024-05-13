Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Tren Fashion Jadul yang Lagi Populer di Kalangan Gen Z

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |21:30 WIB
4 Tren Fashion Jadul yang Lagi Populer di Kalangan Gen Z
Tren fashion jadul yang populer di kalangan Gen Z, (Foto: RIIZE-SM Entertainment)
A
A
A

BICARA soal fashion memang tidak ada habisnya, dan selalu berkembang cepat dari waktu ke waktu. Namun tren fashion juga terkadang memodifikasi dari tren yang sudah ada sebelumnya, alias berputar dari era ke era.

Seperti halnya saat ini, di mana gen Z gemar menggunakan fashion jadul atau fashion yang hits di era 90-an hingga 2000an. Dikenakan tak hanya sebagai kebutuhan sehari-hari saja, nyatanya fashion menjadi bagian penting dalam mengekspresikan diri seseorang.

 BACA JUGA:

Hal itu dibenarkan oleh Director Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, Director Business Partnership Shopee Indonesia bahwa saat ini Gen Z gemar yang berbusana dengan outfit jadul atau lawas.

“Dengan tren fashion lama yang kembali digemari menjadi bentuk positif bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri mereka,” ujar Daniel.

 BACA JUGA:

Lantas, seperti apa sih tren fashion jadul yang kembali populer saat ini? Berikut ulasannya, Senin (13/5/2024).

1. Y2K: Year 2000 atau yang lebih familiar disebut sebagai Y2K merupakan tren fashion yang hits di era 90-an hingga awal 2000-an. Tren fashion ini muncul saat internet sedang populer di masa itu. Tren fesyen ini semakin populer karena muncul dalam film hits The Matrix dan Mean Girls yang populer di tahun itu.

Y2K memiliki gaya yang futuristik dengan sentuhan retro yang memberikan kesan mencolok. Lebih dari sekadar nostalgia, Y2K adalah tentang ekspresi diri yang berani dan tanpa batas. Tren ini mengajak para penggunanya untuk tampil mencolok dan percaya diri, tanpa terikat aturan.

(Foto: SM Entertainment)

Saat ini, tren Y2K kembali dipopulerkan oleh para Gen Z dan Milenial karena bagi mereka Y2K adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan kreatif. Agar terlihat lebih khas dengan zaman sekarang, pilihan mix & match baggy jeans, baby tees, small bag dapat digunakan untuk mendapatkan kesan Y2K yang lebih modern.

Selain itu, pemilihan fashion statement yang mencolok dengan warna kontras juga menjadi pilihan tepat. Aksesoris seperti bandana, kalung choker, dan kacamata frame kecil bisa ditambahkan untuk memberikan nuansa Y2K yang lebih kuat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/02/194/2038272/tren-kaus-di-kalangan-milenial-nge-hype-lagi-ini-padu-padannya-supaya-enggak-bosan-Ix8rjJAqNR.jpeg
Tren Kaus di Kalangan Milenial Nge-hype Lagi, Ini Padu-padannya Supaya Enggak Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/25/194/1968713/desainer-lokal-nilai-pasar-timur-tengah-paling-menguntungkan-ini-alasannya-kdxs7XTGny.jpg
Desainer Lokal Nilai Pasar Timur Tengah Paling Menguntungkan, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/30/194/1059149/kelebihan-kekurangan-bahan-wol-dan-katun-QJ8xgyA1fH.jpg
Kelebihan & Kekurangan Bahan Wol dan Katun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/30/194/1059117/tip-berbelanja-kain-jSF5P0NyqX.jpg
Tip Berbelanja Kain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/30/194/1059021/intip-pembuatan-kain-di-pabrik-tekstil-osRJ3NUgHe.jpg
Intip Pembuatan Kain di Pabrik Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/13/194/1051615/GzVdR1JmLs.jpg
Empat Busana Bikin Langsing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement