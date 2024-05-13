4 Tren Fashion Jadul yang Lagi Populer di Kalangan Gen Z

BICARA soal fashion memang tidak ada habisnya, dan selalu berkembang cepat dari waktu ke waktu. Namun tren fashion juga terkadang memodifikasi dari tren yang sudah ada sebelumnya, alias berputar dari era ke era.

Seperti halnya saat ini, di mana gen Z gemar menggunakan fashion jadul atau fashion yang hits di era 90-an hingga 2000an. Dikenakan tak hanya sebagai kebutuhan sehari-hari saja, nyatanya fashion menjadi bagian penting dalam mengekspresikan diri seseorang.

BACA JUGA:

Hal itu dibenarkan oleh Director Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, Director Business Partnership Shopee Indonesia bahwa saat ini Gen Z gemar yang berbusana dengan outfit jadul atau lawas.

“Dengan tren fashion lama yang kembali digemari menjadi bentuk positif bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri mereka,” ujar Daniel.

BACA JUGA:

Lantas, seperti apa sih tren fashion jadul yang kembali populer saat ini? Berikut ulasannya, Senin (13/5/2024).

1. Y2K: Year 2000 atau yang lebih familiar disebut sebagai Y2K merupakan tren fashion yang hits di era 90-an hingga awal 2000-an. Tren fashion ini muncul saat internet sedang populer di masa itu. Tren fesyen ini semakin populer karena muncul dalam film hits The Matrix dan Mean Girls yang populer di tahun itu.

Y2K memiliki gaya yang futuristik dengan sentuhan retro yang memberikan kesan mencolok. Lebih dari sekadar nostalgia, Y2K adalah tentang ekspresi diri yang berani dan tanpa batas. Tren ini mengajak para penggunanya untuk tampil mencolok dan percaya diri, tanpa terikat aturan.

(Foto: SM Entertainment)

Saat ini, tren Y2K kembali dipopulerkan oleh para Gen Z dan Milenial karena bagi mereka Y2K adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan kreatif. Agar terlihat lebih khas dengan zaman sekarang, pilihan mix & match baggy jeans, baby tees, small bag dapat digunakan untuk mendapatkan kesan Y2K yang lebih modern.

Selain itu, pemilihan fashion statement yang mencolok dengan warna kontras juga menjadi pilihan tepat. Aksesoris seperti bandana, kalung choker, dan kacamata frame kecil bisa ditambahkan untuk memberikan nuansa Y2K yang lebih kuat.