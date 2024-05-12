5 Potret Cantik Lee Ji-Soo, Pevoli Korea yang Cinta dengan Kebaya

LEE Ji-Soo merupakan pemain voli Korea muda berbakat yang kini bergabung dengan klub Red Sparks dan menjadi pemain junior. Perempuan kelahiran 2003 ini mulai bermain voli sejak ia duduk di bangku SMP lalu ia melanjutkan sekolah menengah atas dan masuk ke dalam klub Sekolah Hanbom.

Karena usianya yang masih terbilang muda, selama pertandingan Kovo 2023-2024 Lee Ji-Soo jarang diturunkan sebagai pemain inti. Meski demikian hal tersebut tidak membuat ia kekurangan fans, apalagi dia menjadi salah satu sahabat Megawati Hangetri yang memiliki banyak fans di Indonesia.

Tidak heran, jika postingan di Instagramnya, @easy__s00, kerap mendapatkan komentar netizen. Berikut beberapa potret cantik Lee Ji-Soo, seperti dilanisr dari akun Instagramnya.

Penyuka Kebaya





Lee Ji-Soo tampil feminim dengan mengenakan kebaya motif batik berwarna oren yang lengkap dengan kain lilit serta selendang batiknya dan sepatu sneakers putih, tampak ia sedang berpose mirror selfie dengan ponselnya yang memperlihatkan ootd kecintaannya terhadap pakaian khas Indonesia.

Outfit Mamba





Potret selanjutnya Lee Ji-Soo tampak sedang berada di pantai bersama dengan view sunset, ia terlihat tampil dengan outfit hitam seperti cewek mamba dengan rambut berponinya yang digerai yang membuat ia terkesan cantik.

Makan Cake Strawberry

Penampilan Lee Ji-Soo kali ini tampak berbeda dari biasanya, kali ini ia terlihat menggemaskan dengan model rambutnya yang dicepol ditambah sambil memegang cake strawberry yang semakin membuat tekesan lebih manis.