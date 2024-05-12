Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Lee Ji-Soo, Pevoli Korea yang Cinta dengan Kebaya

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Cantik Lee Ji-Soo, Pevoli Korea yang Cinta dengan Kebaya
Atlet Voli Cantik Lee Ji-Soo. (Foto: Instagram)
A
A
A

LEE Ji-Soo merupakan pemain voli Korea muda berbakat yang kini bergabung dengan klub Red Sparks dan menjadi pemain junior. Perempuan kelahiran 2003 ini mulai bermain voli sejak ia duduk di bangku SMP lalu ia melanjutkan sekolah menengah atas dan masuk ke dalam klub Sekolah Hanbom.

Karena usianya yang masih terbilang muda, selama pertandingan Kovo 2023-2024 Lee Ji-Soo jarang diturunkan sebagai pemain inti. Meski demikian hal tersebut tidak membuat ia kekurangan fans, apalagi dia menjadi salah satu sahabat Megawati Hangetri yang memiliki banyak fans di Indonesia.

Tidak heran, jika postingan di Instagramnya, @easy__s00, kerap mendapatkan komentar netizen. Berikut beberapa potret cantik Lee Ji-Soo, seperti dilanisr dari akun Instagramnya.

Penyuka Kebaya

Lee Ji-Soo

Lee Ji-Soo tampil feminim dengan mengenakan kebaya motif batik berwarna oren yang lengkap dengan kain lilit serta selendang batiknya dan sepatu sneakers putih, tampak ia sedang berpose mirror selfie dengan ponselnya yang memperlihatkan ootd kecintaannya terhadap pakaian khas Indonesia.

Outfit Mamba

Lee Ji-Soo

Potret selanjutnya Lee Ji-Soo tampak sedang berada di pantai bersama dengan view sunset, ia terlihat tampil dengan outfit hitam seperti cewek mamba dengan rambut berponinya yang digerai yang membuat ia terkesan cantik.

Makan Cake Strawberry

Lee Ji-Soo

Penampilan Lee Ji-Soo kali ini tampak berbeda dari biasanya, kali ini ia terlihat menggemaskan dengan model rambutnya yang dicepol ditambah sambil memegang cake strawberry yang semakin membuat tekesan lebih manis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement