HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Jung Ho-young, Atlet Voli yang Punya Paras Imut

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Cantik Jung Ho-young, Atlet Voli yang Punya Paras Imut
Atlet Voli Cantik Jung Ho-young. (Foto: Instagram)
JUNG Ho-young adalah atlet voli kelahiran 23 Agustus 2001. Dia merupakan salah satu talenta muda voli putri yang sangat berpotensi di Negeri Ginseng.

Sudah bergabung bersama Red Sparks sejak tahun 2019 hingga musim ini, Jung Ho-young mengawali kariernya dengan memperkuat tim voli putri di tingkat SMP dan SMA. Saat ini Jung Ho-young menjadi pilihan utama tim Red Sparks sebagai posisi middle blocker.

Selain performanya di lapangan, Jung Ho-young juga kerap tampil eksis mengunggah potret penampilan cantiknya di Instagram @harace_0823. Berikut beberapa potret cantiknya yang memesona.

Pose Duck Face

Jun Ho-young

Jung Ho-young tampak sedang selfie menggunakan ponselnya yang terlihat menggemaskan dengan rambut panjangnya yang digerai dan berponi, ditambah ekspresi wajahnya yang terlihat memajukan bibir mungilnya. Tidak lupa ia juga mengenakan kacamata sebagai hiasan pemanisnya.

Selfie Cantik

Jun Ho-young

Masih dengan mengenakan kacamata hitam andalannya, Jung Ho-young terlihat seksi dengan mengenakan tank top berwarna hitam serta topi hitam, tampak ia sedang selfie dengan posisi sambil berbaring yang membuat ia tampak menggoda.

Pamer poni

Jun Ho-young

Ju Ho-young tampil eksis di depan kamera saat sedang photoboth tampak ia terlihat manis dengan senyumnya ditambah ia mengenakan baju garis-garis dan outer berwarna hitam serta rambut poni ciri khasnya yang semakin terlihat cantik.

1 2
      
