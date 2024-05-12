5 Potret Atlet Voli Cantik Pyo Seung-ju, Auranya Bikin Adem

PYO Seung-ju merupakan pemain voli cantik kelahiran 1992 yang kini bermain untuk Red Sparks. Dia pindah dari IBK Altos menggantikan Lee So-young yang memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks dan memilih pindah ke IBK Altos.

Pyo Seung-ju juga tergabung dalam tim V-Star bersama opposite timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dia juga pernah mendapat gelar MVP dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta won atau sekitar Rp35 juta.

Selain performanya di lapangan, dia juga dikenal ramah dengan fansnya. Tidak heran jika postingannya di akun Instagram @seung_ju_19 kerap mendapat respons positif dari para netizen.

Pakaian Thailand

Potret pertama Pyo Seung-ju saat berada di Wat Arun, Thailand. Tampak ia mengenakan baju pengantin lengkap ciri khas Thailand berwarna biru dan abu-abu yang membuat dirinya terkesan sangat feminim.

Daster Floral

Pyo Seung-ju tampil casual dan santai saat berada di Ban Sainai Resort Aonang Krabi, Thailand. Dengan mengenakan daster bermotif floral serta rambutnya yang digerai membuat auranya terlihat bikin adem.

Pergi Liburan

Potret Pyo Seung-ju kali ini terlihat saat ia berada di bandara ingin berangkat menuju Thailand, dengan mengenakan jaket parasut tebal serta dengan ekspresi wajahnya yang fresh terkesan ia tampak ceria.