HOME WOMEN HEALTH

Rahasia Lion Jonovan Jaga Kesehatan Tubuh di Tengah Aktivitas Padat

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |07:00 WIB
Rahasia Lion Jonovan Jaga Kesehatan Tubuh di Tengah Aktivitas Padat
Rahasia Lion Jonovan jaga kesehatan tubuh. (Foto: MPI/ Firly Aghisty Cahyarani)
A
A
A

DUNIA musik Indonesia semakin meriah dengan kedatangan bintang muda yang berbakat bernama Lion Jonovan. Meskipun masih tergolong sebagai artis cilik, Lion telah berhasil mencuri perhatian publik dengan bakat vokalnya yang luar biasa.

Namanya mulai dikenal sejak bergabung dengan Trinity Optima Production pada November 2023, dan sejak itu, Lion telah menjadi sorotan banyak orang. Bakat Lion pertama kali terlihat ketika dia bergabung dalam paduan suara di sekolahnya, tepatnya saat dia masih duduk di kelas 1 SD.

Saat itu, gurunya dengan cepat menyadari potensi besar yang dimiliki Lion dalam dunia vokal. Dari situlah, perjalanan Lion dalam meraih mimpi sebagai seorang penyanyi dimulai. Bergabung dengan Trinity Optima Production telah membuka pintu keberhasilan bagi Lion.

Dengan dukungan penuh dari label musik ini, Lion tidak hanya diberikan pelatihan vokal dan musik, tetapi juga kesempatan untuk mengikuti berbagai workshop yang melibatkan musisi-musisi terkenal seperti Enda dari band UNGU. Semua ini bertujuan untuk membentuk Lion menjadi seorang musisi yang handal dan inspiratif.

Leon Jonovan

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
