Bukan Pakai Pasta Gigi atau Kecap, Ini Pertolongan Pertama saat Kulit Melepuh

KETIKA kulit tidak sengaja terkena air panas, sebagian besar orang memilih pasta gigi untuk membantu meringankan efek samping dari insiden tersebut.

Tak cuma karena air panas, kondisi kulit yang melepuh juga bisa terjadi akibat sentuhan dengan benda-benda yang panas, seperti knalpot ataupun alat masak yang dalam kondisi panas.

Bahkan belakangan ini viral seorang wanita yang tak sengaja terkena air panas di bagian tangannya. Kemudian sang suami menyarankan untuk membaluri tangan tersebut dengan kecap manis.

Anggapannya dengan membalurkan kecap manis kepada luka melepuh tersebut, maka rasa nyeri dan bengkaknya akan menghilang.

Menanggapi hal tersebut, Certified Health Coach, dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K menegaskan bahwa mengobati luka bakar dengan menggunakan pasta gigi, kecap, dan minyak hanyalah mitos belaka.

Dia menjelaskan tangan atau bagian tubuh yang melepuh usai menyentuh benda yang panas itu sebaiknya didiamkan saja di air mengalir selama 20-30 menit.

“Jadi kalau ada luka bakar itu gak perlu dikasih odol, kecap, minyak, atau yang lainnya. Tangannya cukup ditaruh di air mengalir kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh menit,” kata dr. Dion dikutip dari akun Instagram @dionharyadi, Minggu (12/5/2024).

Jika sudah didiamkan di air mengalir, setelah itu dr. Dion menyarankan untuk memberikan shooting gel, gel lidah buaya, ataupun krim antibiotik untuk meredakan kulit yang melepuh.

“Habis itu boleh dikasih shooting gel, gel aloe vera, atau kayak krim antibiotik di atasnya,” ujarnya.