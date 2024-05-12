3 Resep Hidangan Kekinian Ala Chef Axhiang di Demo Masak Chef Expo 2024

CHEF Axhiang menjadi salah satu chef yang turut memeriahkan event Chef Expo 2024 yang baru-baru ini diselenggarakan. Di event yang diadakan oleh Indonesia Chef Association (ICA) ini, dia menjadi salah satu chef yang menerima sertifikat gelar ‘Celebrity Chef.

Sertifikat itu Chef Axhiang terima di hari terakhir alias penutupan event Chef Expo 2024, pada Sabtu, 11 Mei 2024 kemarin. Selama empat hari event Chef Expo 2024, Chef Axhiang sendiri aktif membagikan demo masak di hadapan para pengunjung.

Dalam demo masak tersebut, Chef jebolan ajang MasterChef Indonesia musim ke empat itu sukses menyajikan berbagai resep hidangan kekinian. Nah, berikut beberapa resep hidangan kekinian yang dibuat Chef Axhiang saat demo masak di event Chef Expo 2024 kemarin, melansir dari akun Instagramnya, @axhiangmci4.

1. Resep Tempe Tacos

Bahan Kulit :

Kulit Taco

Bahan Isian Tempe :

1/2 Papan Tempe, cincang halus

1/2 Buah Bawang Bombay, cincang halus

3 Siung Bawang Putih, cincang halus

2 Batang Daun Ketumbar, cincang halus

1 sdt Cumin Bubuk

1 sdm Cabai Bubuk

1 sdt Kaldu Jamur Bubuk

1/4 sdt Lada Bubuk

1/2 sdt Penyedap Masakan

1 sdt Garam (secukupnya)

50 ml Minyak Goreng Kelapa

Bahan Guacamole :

1 Buah Alpukat Matang, potong kotak kecil

3 Siung Bawang Merah, cincang halus

2 Batang Daun Ketumbar, cincang halus

1 Buah Jeruk Nipis, ambil airnya

1/2 sdt Garam (secukupnya)

1/4 sdt Gula (secukupnya)

Bahan Topping :

Tomat Cherry

1/2 Cup Keju Cheddar Parut

Daun Ketumbar

Cara Membuat :

1. Panaskan Minyak Goreng Kelapa Barco.

2. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan tempe, dan tumis kembali hingga tempe berubah warna. Masukkan semua bumbu dan rempah.

3. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Koreksi rasa, angkat, dan sisihkan

5. Campurkan semua bahan guacamole sampai rata, sisihkan.

6. Ambil kulit taco yang crunchy (taco yang sudah dipanaskan). Letakkan selembar daun lettuce.

7. Isikan bahan tumisan tempe.

8. Tambahkan guacamole, irisan tomat cherry, taburan keju parut dan beberapa irisan daun ketumbar. Sajikan.