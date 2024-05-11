Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Selfie Cantik Nia Ramadhani, Gak Kalah Sama ABG!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |11:00 WIB
Potret Selfie Cantik Nia Ramadhani, Gak Kalah Sama ABG!
Potret selfie cantik Nia Ramadhani, (Foto: Instagram @ramadhaniabakrie)
KEHIDUPAN artis cantik Nia Ramadhani memang tak pernah lepas dari perhatian publik. Ibu dari tiga anak ini kerap tampil stylish dalam berbagai acara.

Selain itu meski sudah menginjak usia 34 tahun, wajah cantik yang dimiliki Nia Ramadhani seperti tak pernah pudar, masih sama seperti remaja. Bahkan gaya outfit Nia masih seperti ABG. Contohnya di unggahan foto terbarunya Nia terlihat mirror selfie.

Nia memakai inner pink dipaduk cardigan dan kulot putih. Ia juga menambahkan high heels berwarna kuning. Gayanya makin kece dengan scarf yang dibuat pita di lehernya.

Paras Nia di foto ini terlihat sangat cantik, ditambah lagi dengan styling rambut dikepang di bagian depannya. Nia juga nampak membawa handbag berwarna putih.

