HOME WOMEN HEALTH

Lupus Pada Anak Gejalanya Lebih Berat, Ini Tanda-tandanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |10:00 WIB
Lupus Pada Anak Gejalanya Lebih Berat, Ini Tanda-tandanya
Gejala penyakit lupus pada anak. (Foto: Freepik.com)
SYSTEMIC lupus eritematosus atau lupus merupakan salah satu penyakit autoimun sistemik dengan tanda dan gejala klinis yang luas. Penyakit ini ditandai peradangan yang luas pada pembuluh darah dan jaringan tubuh yang sifatnya episodik atau hilang timbul.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Alergi Imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Dr dr Reni Ghrahani Majangsari, SpA(K), M.Kes. penyakit lupus bisa diderita oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Namun biasanya pada kasus anak-anak gejalanya lebih berat dibanding orang dewasa.

"Penyakit lupus pada anak, biasanya gejalanya akan lebih berat dibanding lupus pada dewasa. Juga, keterlibatan organnya lebih banyak,” ujar dr Reni dalam webinar bersama IDAI baru-baru ini.

Telusuri berita women lainnya
