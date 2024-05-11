SYSTEMIC lupus eritematosus atau lupus merupakan salah satu penyakit autoimun sistemik dengan tanda dan gejala klinis yang luas. Penyakit ini ditandai peradangan yang luas pada pembuluh darah dan jaringan tubuh yang sifatnya episodik atau hilang timbul.
Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Alergi Imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Dr dr Reni Ghrahani Majangsari, SpA(K), M.Kes. penyakit lupus bisa diderita oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Namun biasanya pada kasus anak-anak gejalanya lebih berat dibanding orang dewasa.
"Penyakit lupus pada anak, biasanya gejalanya akan lebih berat dibanding lupus pada dewasa. Juga, keterlibatan organnya lebih banyak,” ujar dr Reni dalam webinar bersama IDAI baru-baru ini.