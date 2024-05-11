Duh! Pramugari Kena Sikut saat Lerai 2 Pria Adu Jotos di Pesawat

SEBUAH rekaman menunjukkan kegaduhan di sebuah penerbangan. Kekacauan itu disebabkan oleh perkelahian antara penumpang yang diketahui salah satunya telah mengambil kursi penumpang lain.

Keributan itu terjadi pada penerbangan dari Taiwan ke California, Amerika Serikat pada Selasa lalu di mana seorang penumpang memutuskan berpindah tempat duduk karena seseorang di sampingnya batuk. Kemudian dia berpindah ke satu kursi kosong.

Pertikaian itupun dimulai ketika pemilik asli kursi kembali dari toilet dan langsung berusaha memukul orang yang mengambil kursinya.

Kedua pria itu saling melemparkan pukulan dan pramugari yang bertugas tampak berupaya melerai perkelahian sengit tersebut.

Salah satu pramugari terlihat menahan tamu yang mengamuk itu dari belakang dan salah satunya lagi berusaha untuk mendorongnya mundur.

Salah satu dari awak kabin itu pun terkena sikutan di kepala saat mencoba memisahkan dua orang yang mengamuk.

Sempat mereda sebentar, penumpang yang mencoba merebut kursi itu kembali mendekati lawannya dengan mendorong pramugari ke samping dan melayangkan pukulan keras ke penumpang tersebut.