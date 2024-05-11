Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Duh! Pramugari Kena Sikut saat Lerai 2 Pria Adu Jotos di Pesawat

Janila Pinta , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |09:02 WIB
Duh! Pramugari Kena Sikut saat Lerai 2 Pria Adu Jotos di Pesawat
Pramugari lerai penumpang adu jotos di pesawat (Foto: Ist)
SEBUAH rekaman menunjukkan kegaduhan di sebuah penerbangan. Kekacauan itu disebabkan oleh perkelahian antara penumpang yang diketahui salah satunya telah mengambil kursi penumpang lain.

Keributan itu terjadi pada penerbangan dari Taiwan ke California, Amerika Serikat pada Selasa lalu di mana seorang penumpang memutuskan berpindah tempat duduk karena seseorang di sampingnya batuk. Kemudian dia berpindah ke satu kursi kosong.

Pertikaian itupun dimulai ketika pemilik asli kursi kembali dari toilet dan langsung berusaha memukul orang yang mengambil kursinya.

Kedua pria itu saling melemparkan pukulan dan pramugari yang bertugas tampak berupaya melerai perkelahian sengit tersebut.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Salah satu pramugari terlihat menahan tamu yang mengamuk itu dari belakang dan salah satunya lagi berusaha untuk mendorongnya mundur.

Salah satu dari awak kabin itu pun terkena sikutan di kepala saat mencoba memisahkan dua orang yang mengamuk.

Sempat mereda sebentar, penumpang yang mencoba merebut kursi itu kembali mendekati lawannya dengan mendorong pramugari ke samping dan melayangkan pukulan keras ke penumpang tersebut.

