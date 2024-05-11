Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Traveler Main ke Swalayan Tegal, Kaget Lihat Makanan Warteg hingga Jajanan Pasar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:45 WIB
Traveler Main ke Swalayan Tegal, Kaget Lihat Makanan Warteg hingga Jajanan Pasar
Jajanan pasar tersedia di swalayan Tegal, Jawa Tengah (Foto: X/@Widino)
A
A
A

KETIKA pelesiran ke suatu daerah, tentu bukan hanya mengunjungi tempat wisata saja. Banyak dari pelancong yang mungkin ingin menyambangi pasar swalayan agar bisa lebih dekat dengan warga lokal, begitu juga dengan seorang traveler bernama Widino.

Saat ini, Widino sedang berada di Tegal, Jawa Tengah untuk mengeksplor daerah tersebut. Kemudian dia menyempatkan datang ke salah satu pasar tradisional di Tegal.

Momen itu dia bagikan di akun X @widino. Siapa sangka, Widino kaget dengan segala hal yang ada di pasar tersebut.

"B***t, baru kali ini gw masuk swalayan di dalamnya gabungan supermarket, pasar basah, toko kue, dan warteg HAHAHA," tulis Widino dalam keterangan fotonya.

"Segala kue basah, masakan jadi, sampe kebutuhan masak ada semua. Borma lewat ini mah," tambahnya.

Jajanan Pasar di Swalayan Tegal

(Foto: X/@Widino)

Widino mengaku takjub saat berada di Mitra Swalayan Tegal, definisi yang sesungguhnya dari 'Tegal Laka Laka'. Sebab semua kebutuhan yang ada di pasar itu lengkap.

"Seneng banget liatnya, kayak belanja di pasar sampe semua ada," tambahnya.

"Jajanan pasar, kue basah, masakan kek ayam ungkep, telor balado, kentang oseng udah kaya masakan warteg," sambungnya.

