HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Rebahan Santai di Bagasi Kabin Bikin Penumpang Lain Melongo

Janila Pinta , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |05:42 WIB
Viral Wanita Rebahan Santai di Bagasi Kabin Bikin Penumpang Lain Melongo
Penumpang wanita asyik berbaring di bagasi kabin pesawat (Foto: TikTok/@gmonique_132)
AKSI penumpang wanita viral di media sosial setelah dirinya terekam sedang asyik rebahan di bagasi kabin.

Aksinya sontak membingungkan para penumpang Southwest Airlines yang saat itu tengah mencari tempat duduk.

Video yang dibagikan melalui platform TikTok dengan akun @gmonique_132 itu memperlihatkan wanita itu dengan santainya berbaring di tempat penyimpanan barang di kompartemen atas seolah bersiap untuk tidur.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Klip yang telah ditonton sebanyak 5,1 juta kali itu diabadikan oleh penumpang lain yang juga tampak di video sedang tertawa karena kelakuan aneh yang dilakukan wanita tersebut.

Melansir The New York Post, belum diketahui pasti identitas wanita itu, termasuk apakah dia termasuk dari salah satu penumpang atau awak kabin.

Belum diketahui pula apa motifnya hingga menggunakan tempat penyimpanan barang penumpang itu sebagai tempat tidur.

Aksi tak lumrah tersebut mengundang berbagai komentar dari warganet.

Telusuri berita women lainnya
