Viral Wanita Rebahan Santai di Bagasi Kabin Bikin Penumpang Lain Melongo

AKSI penumpang wanita viral di media sosial setelah dirinya terekam sedang asyik rebahan di bagasi kabin.

Aksinya sontak membingungkan para penumpang Southwest Airlines yang saat itu tengah mencari tempat duduk.

BACA JUGA: 10 Kebiasaan Menjengkelkan Penumpang Pesawat yang Kerap Bikin Naik Pitam

Video yang dibagikan melalui platform TikTok dengan akun @gmonique_132 itu memperlihatkan wanita itu dengan santainya berbaring di tempat penyimpanan barang di kompartemen atas seolah bersiap untuk tidur.

Klip yang telah ditonton sebanyak 5,1 juta kali itu diabadikan oleh penumpang lain yang juga tampak di video sedang tertawa karena kelakuan aneh yang dilakukan wanita tersebut.

Melansir The New York Post, belum diketahui pasti identitas wanita itu, termasuk apakah dia termasuk dari salah satu penumpang atau awak kabin.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Kenapa Awak Kabin Pesawat Didominasi Perempuan

Belum diketahui pula apa motifnya hingga menggunakan tempat penyimpanan barang penumpang itu sebagai tempat tidur.

Aksi tak lumrah tersebut mengundang berbagai komentar dari warganet.