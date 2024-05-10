Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Epy Kusnandar, Bos Preman yang Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |22:25 WIB
Profil Epy Kusnandar, Bos Preman yang Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba
Epy Kusnandar tersandung kasus narkoba. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

KABAR mengejutkan datang dari Aktor senior Epy Kusnandar. Dia diamankan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Epy Kusnandar dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi.

"Iya benar (Epy Kusnandar ditangkap)," kata Syahduddi saat dihubungi wartawan Jumat (10/5/2024).

Syahduddi belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan bintang sinetron Preman Pensiun tersebut. Pihak berwajib juga belum membeberkan terkait barang bukti dari penangkapan Epy. Epy Kusnandar merupakan seorang aktor kawakan yang telah malang melintang di industri hiburan Indonesia. Dia telah aktif di kegiatan teater sejak masih duduk di bangku sekolah menengah.

Epy Kusnandar

Meski sudah lulus SMA pada tahun 1983, Epy baru melanjutkan studi ke Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1989. Epy sendiri memulai kariernya di dunia seni peran dengan berakting dalam sinetron 1 Kakak 7 Ponakan pada tahun 1996.

Epy sempat menikah dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Qodrat Pratama Putra pada tahun 1990 dan Damar Rizal Marzuki pada 1992. Pada 27 Juli 2008, Epy menikah untuk kedua kalinya dengan Karina Ranau, yang juga berprofesi sebagai seorang pemeran. Pernikahan ini tercatat di Kantor Urusan Agama Palembang.

Mereka dianugerahi satu orang anak bernama Quentin Stanislavski Kusnandar pada tahun 2009. Pada 2013, Epy dikabarkan menggugat cerai Karina melalui layanan pesan singkat. Namun, setelahnya tidak ada lagi kabar mengenai proses perceraian tersebut dan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja.

Halaman:
1 2
      
