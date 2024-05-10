Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Indonesia Diterjang Panas Ekstrim, Dokter Gizi Imbau Tidak Sembarang Suntik Vitamin

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |04:00 WIB
Indonesia Diterjang Panas Ekstrim, Dokter Gizi Imbau Tidak Sembarang Suntik Vitamin
Indonesia diterjang cuaca ekstrim. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELAKANGAN ini Indonesia mengalami perubahan cuaca panas yang cukup ekstrim. Hal ini karena beberapa negara di Asia sedang mengalami heatwave atau gelombang panas. Oleh karenanya cuaca panas di Indonesia saat ini ada kaitannya dengan fenomena heatwave di beberapa negara tersebut.

Cuaca seperti ini membuat tubuh mudah lelah dan dehidrasi, tak jarang banyak orang yang mudah jatuh sakit. Dokter Spesialis Gizi dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp.GK menyatakan bahwa tidak ada jenis suplemen vitamin maupun injeksi vitamin khusus yang direkomendasikan untuk melawan cuaca panas yang ekstrim.

“Kalau di cuaca panas ini gak ada rekomendasi suplemen tertentu ataupun vitamin yang dimasukan ke tubuh lewat injeksi. Sebab vitamin itu perannya hanya sebagai tambahan jika kita tidak bisa mendapatkannya dari makanan,” kata dr. Christopher dalam Konferensi Pers Peluncuran Dermagen di Dermaster Crystal Menteng, Jumat 10 Mei 2024.

Namun dr. Christopher tidak menyarankan para pasien yang tiba-tiba mengunjungi dokter untuk minta suntik vitamin karena cuaca yang sangat ekstrim. Sebab hal ini bisa membahayakan kondisi kesehatan.

Cuaca Panas

Hal ini karena, kondisi kesehatan dan kebutuhan tubuh seseorang berbeda-beda. Dia menyarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang sehat untuk mencukupi kebutuhan gizi tubuh.

“Jangan tiba-tiba dateng ke klinik minta dokter untuk suntik vitamin supaya tubuh lebih segar di tengah cuaca ekstrim, itu gak bisa ya,” ujarnya.

“Itu makanya gak bisa kami menggeneralisasi kebutuhan setiap orang, maka mencoba tes genetik itu supaya tahu lebih pasti kebutuhannya apa,” tutur dr. Christopher.

Lebih lanjut, dr Christopher mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga hidrasi tubuh selama cuaca yang ekstrim ini. Sesibuk apapun, sempatkan waktu untuk minum air putih agar terhindar dari dehidrasi.

“Kalau cuaca panas ekstrim seperti ini tentu harus menghindari dehidrasi. Jangan sampai dehidrasi, minum air putih harus cukup,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement