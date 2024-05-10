Indonesia Diterjang Panas Ekstrim, Dokter Gizi Imbau Tidak Sembarang Suntik Vitamin

BELAKANGAN ini Indonesia mengalami perubahan cuaca panas yang cukup ekstrim. Hal ini karena beberapa negara di Asia sedang mengalami heatwave atau gelombang panas. Oleh karenanya cuaca panas di Indonesia saat ini ada kaitannya dengan fenomena heatwave di beberapa negara tersebut.

Cuaca seperti ini membuat tubuh mudah lelah dan dehidrasi, tak jarang banyak orang yang mudah jatuh sakit. Dokter Spesialis Gizi dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp.GK menyatakan bahwa tidak ada jenis suplemen vitamin maupun injeksi vitamin khusus yang direkomendasikan untuk melawan cuaca panas yang ekstrim.

“Kalau di cuaca panas ini gak ada rekomendasi suplemen tertentu ataupun vitamin yang dimasukan ke tubuh lewat injeksi. Sebab vitamin itu perannya hanya sebagai tambahan jika kita tidak bisa mendapatkannya dari makanan,” kata dr. Christopher dalam Konferensi Pers Peluncuran Dermagen di Dermaster Crystal Menteng, Jumat 10 Mei 2024.

Namun dr. Christopher tidak menyarankan para pasien yang tiba-tiba mengunjungi dokter untuk minta suntik vitamin karena cuaca yang sangat ekstrim. Sebab hal ini bisa membahayakan kondisi kesehatan.

Hal ini karena, kondisi kesehatan dan kebutuhan tubuh seseorang berbeda-beda. Dia menyarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan yang sehat untuk mencukupi kebutuhan gizi tubuh.

“Jangan tiba-tiba dateng ke klinik minta dokter untuk suntik vitamin supaya tubuh lebih segar di tengah cuaca ekstrim, itu gak bisa ya,” ujarnya.

“Itu makanya gak bisa kami menggeneralisasi kebutuhan setiap orang, maka mencoba tes genetik itu supaya tahu lebih pasti kebutuhannya apa,” tutur dr. Christopher.

Lebih lanjut, dr Christopher mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga hidrasi tubuh selama cuaca yang ekstrim ini. Sesibuk apapun, sempatkan waktu untuk minum air putih agar terhindar dari dehidrasi.

“Kalau cuaca panas ekstrim seperti ini tentu harus menghindari dehidrasi. Jangan sampai dehidrasi, minum air putih harus cukup,” katanya.