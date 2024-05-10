La Perle Dubai, Pertunjukan Akrobatik Kelas Dunia

DUBAI - Dubai memiliki berbagai jenis tempat wisata, mulai dari alam yang eksotis hingga pertunjukan modern. La Perle Dubai merupakan salah satu tempat wisata di Dubai yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara.

La Perle adalah pertunjukan permanen pertama di kawasan ini. Lokasinya terletak di jantung kota Dubai, Kota Al Habtoor dan dibawa ke Dubai oleh Al Habtoor Group.



Pertunjukan akrobatik tingkat dunia di La Perle Dubai. (Foto: Alan Pamungkas/Okezone.com)

Okezone.com berkesempatan mendatangi La Perle atas undangan Dubai Economy and Tourism. Sepanjang pertunjukan berlangsung, banyak hal menarik yang bikin takjub mata.

La Perle menampilkan perpaduan menakjubkan antara pertunjukan artistik, citra, dan teknologi yang mutakhir. La Perle dipengaruhi oleh budaya Dubai yang kaya, masa kini yang dinamis, dan masa depan yang aspiratif dan diwujudkan melalui aksi-aksi menakjubkan, serta efek-efek khusus yang membuat penonton tidak bisa berkata-kata.