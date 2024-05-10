Potret Bridal Robe Mahalini Sebelum Resepsi Pernikahan, Pakai Kerudung Sepanjang 4 Meter!

PENAMPILAN Mahalini Raharja di momen pernikahannya dengan Rizky Febian sukses mencuri perhatian. Tak hanya lewat busana pengantin akad yang sakral dan gaun resepsi bernuansa putih mewah yang dia kenakan, namun karena keindahan bridal robe yang digunakannya.

Bridal robe yang juga bernuansa putih itu dikenakan Mahalini sebelum momen resepsi pernikahannya yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, pada Jumat malam, (10/5/2024). Sebelumnya, Mahalini juga sempat mengenakan wedding robe karya desainer Lisa Ju yang dikenakan sebelum momen akad nikah.

Untuk busana bridal robe sendiri, Mahalini mempercayakan desainer ternama Monica Ivena. Meski lagi-lagi memilih nuansa warna putih, namun, penampilan bridal robe tersebut tampak begitu dramatis dan indah. Penampakan bridal robe Mahalini tersebut dibagikan langsung oleh sang desainer melalui sebuah postingan di akun Instagramnya, @monicaivena.

Dalam keterangan unggahannya, Monica menjelaskan bahwa bridal robe tersebut merupakan salah satu mahakarya yang dibuat khusus untuk Mahalini di hari bahagianya. Dia menyebut, detail jahitan dan manik-manik yang menghiasi seluruh bagian bridal robe tersebut terinspirasi dari lagu-lagu hits Mahalini yang menurutnya merdu.

“Di balik layar di Monica Ivena Atelier. Saksikan kreasi sebuah mahakarya saat @mahaliniraharja mengenakan bridal robe miliknya,” tulis Monica Ivena, dalam keterangan postingannya.

“Setiap detail jahitan dan manik-manik tangan terinspirasi oleh lagu-lagu hitsnya yang merdu, dibuat untuk melengkapi bakat cemerlangnya,” katanya.

Menariknya, bridal robe tersebut tampak memiliki detail nan cantik, mulai dari kerah tinggi dan detail kancing di bagian tengah, belahan di bagian paha, hingga bagian lengan gaun yang berbentuk ‘ruffle’.