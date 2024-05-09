Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terlalu Fokus dengan Dunia Sendiri, 4 Zodiak Susah Dapat Teman

Estermia , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |15:00 WIB
Terlalu Fokus dengan Dunia Sendiri, 4 Zodiak Susah Dapat Teman
Zodiak susah dapat teman, (Foto: Freepik)
PERNAHKAH Anda merasa sulit untuk bisa dekat dengan orang lain? Atau mungkin Anda memiliki teman yang susah untuk diajak bergaul?

Astrologi memang tidak selalu tepat, tapi bisa memberikan gambaran tentang ciri-ciri kepribadian yang dapat memengaruhi interaksi sosial seseorang. Berikut ulasan kelima zodiak yang umumnya dikenal sulit diajak berteman, seperti dilansir dari Astrotalk, Minggu (12/5/2024)

 BACA JUGA:

1. Scorpio: Memiliki sifat intens dan penuh gairah, sebetulnya sosok teman yang setia dan cenderung pendiam. Namun di sisi lain, juga mudah cemburu dan posesif. Sifat tertutup dan kecenderungan untuk menyimpan dendam mereka dapat membuat orang lain sulit untuk membangun kepercayaan dengan mereka.

2. Capricorn: Individu yang ambisius dan penuh tekad, membuat zodiak ini memiliki dorongan kuat untuk sukses, dan selalu berusaha keras mencapai tujuannya. Namun, fokus yang tinggi pada kesuksesan ini terkadang membuatnya terlihat dingin dan sering menyendiri.

Selain itu, si Capricorn cenderung memprioritaskan pekerjaan daripada hubungan pribadi, yang akhirnya membuat mereka sulit untuk diajak berteman.

