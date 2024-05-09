Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tidak Cuma Bikin Rileks, Prenatal Yoga Bisa Bantu Persiapkan Kelancaran ASI

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |01:00 WIB
Tidak Cuma Bikin Rileks, Prenatal Yoga Bisa Bantu Persiapkan Kelancaran ASI
Yoga bisa bantu kelancaran ASI. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENURUT data Badan Kesehatan (WHO) 2016, cakupan ASI eksklusif di seluruh dunia hanya sekitar 36 persen selama periode 2007-2014. Pencapaian ASI eksklusif di Indonesia 2016 sebesar 54 persen, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2017 hanya 35 persen (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Dokter kandungan dr. Agus Heriyanto, SpOG. MARS. MM. CHt menjelaskan momen menyusui memang muncul setelah melahirkan. Tapi konsep itu tidak sepenuhnya tepat karena menyusui tetap harus dipersiapkan sejak masa kehamilan.

“Cakupan keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada bayi masih sangat rendah. Karena kebanyakan para orang tua kurang mendapat pengetahuan dan informasi tentang manfaat ASI bagi pertumbuhan bayi. Jadi memang menyusui penting sekali untuk tau ilmunya,” ujar dr Agus dalam acara Prenatal Yoga Mom Uung, baru-baru ini.

Dokter Agus mengatakan kesuksesan ASI itu bisa dilihat dari beberapa hal, mulai dari asupan nutrisi hingga gaya hidup ibunya sejak dari kehamilan hingga sesudah melahirkan. Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk melakukan prenatal yoga.

Yoga

Lantas apa sih hubungan antara prenatal yoga dan kelancaran ASI?

Dokter Agus menyebut sampai saat ini memang belum ada penelitian hubungan antara prenatal yoga bisa memperbanyak ASI. Tapi prenatal yoga ini bisa membuat meningkatkan hormon endorfin sehingga ibu hamil menjadi tidak stres. Nah stres ini yang terkadang membuat ASI menjadi sulit keluar.

“Keluhan ibu hamil itu banyak sekali, pinggang sakit, mual, mood swing, nah itu bisa bikin stres dan gak nyaman. Dengan stres dan gak nyaman aja mempengaruhi kualitas menyusuinya, karena konsep hormonal di otak akan terganggu dengan adanya hormon tertentu yang dapat menghambat,” tutur dr Agus.

Jadi, lanjut dr Agus, dengan bumil rutin melakukan prenatal yoga sekaligus bisa healing dan membuat bahagia.

Halaman:
1 2
      
