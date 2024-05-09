6 Kuliner Legendaris Jakarta buat Isi Libur Panjang, Kualitas Rasa Konsisten Bikin Nagih

LIBUR panjang akhir pekan biasanya dimanfaatkan betul oleh warga Jakarta untuk liburan tipis-tipis. Tak melulu ke luar kota, banyak warga yang justru memilih melancong di beberapa spot yang ada di Jakarta.

Selain memiliki sejumlah spot wisata, Jakarta juga terkenal dengan beberapa tempat kuliner legendarisnya.

Nah, berikut beberapa rekomendasi spot kuliner legendaris yang bisa Anda kunjungi selama libur long weekend, melansir dari berbagai sumber, Kamis, (9/5/2024).

1. Gado-Gado Bon Bin Jakarta

Gado-Gado Bon Bin merupakan kuliner enak di kawasan Cikini. Tempat makan ini pun terbilang legendaris karena sudah berjualan sejak tahun 1960.

Makanan ini istimewa karena menggunakan bumbu kacang spesial. Sama dengan gado-gado pada umumnya, gado-gado ini terdiri dari campuran sayuran lengkap dengan tahu dan lontong.

(Foto: TripAdvisor)

Namun, yang membedakannya adalah resep andalan berupa bumbu kacang pekat yang gurih dan lezat. Satu porsinya dibanderol dengan harga Rp30.000.

2. Bakmi Gang Kelinci

Wisata kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun 1957 yang lalu, dan juga mengalami berbagai transformasi. Hingga kini, Bakmi Gang Kelinci sudah memiliki 11 cabang di Jakarta dan sekitarnya, seperti Bintaro Plaza, Blok M Square, ITC Bumi Serpong Damai (BSD), Mal Ciputra (Citraland), PRJ Kemayoran Gambir Exp.

Menu bakmi andalannya, yakni Bakmi Ayam Lebar dan Bakmi Ayam Cah Jamur. Selain bakmi ada menu lain seperti Cah Ayam, Nasi Goreng Spesial, Nasi Capcay Porsi Mini, pangsit goreng siram, dan I Fu Mie.

(Foto: TripAdvisor)

3. Soto Betawi H. Ma’ruf

Posisinya ada di Taman Ismail Marzuki, tepatnya berada di Jalan Cikini Raya No 73. Soto Betawi H. Ma’ruf sudah ada sejak 1940. Pembuatnya adalah Haji Ma’ruf bin Said.

Beliau sudah meracik rempah-rempah sejak masih zaman Hindia Belanda. Saking terkenalnya soto betawi H. Ma’Ruf sudah pernah dikunjungi oleh para pejabat Indonesia seperti keluarga Cendana, Gus Dur, Megawati, maupun Jokowi dan Jusuf Kalla.

Tempat wisata kuliner ini memiliki menu popular selain soto betawi-nya seperti laksa Betawi dan sate Betawi. Jam operasionalnya termasuk panjang, yakni 09.00-23.00.

(Foto: pergikuliner.com)

4. Bakmi Ayam Acang

Selanjutnya, tempat makan enak legendaris daerah Jakarta yang wajib Anda kunjungi adalah Bakmi Ayam Acang yang terletak di daerah Grogol.

Warung bakmi ini sudah berdiri sejak tahun 1969. Dulu, Pak Acang, penjual bakmi ini, masih berjualan menggunakan gerobak.

Setelah melalui banyak hal sulit, akhirnya beliau berhasil mendirikan warung bakmi yang hingga saat ini masih digemari banyak orang.

Selain bakmi ayamnya yang legendaris, di sini Anda juga bisa mencoba bihun, kwetiau, suikiaw, dan berbagai jenis menu tambahan lainnya.