2 Kali Jalani Operasi Batu Ginjal, Begini Kondisi Terbaru Parto Patrio

PARTO Patrio akhirnya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit usai dua kali menjalani operasi batu ginjal beberapa waktu lalu.

Sang putri, Amanda Caesa pun mengungkap bahwa ayahnya kini tengah menjalani proses pemulihan dengan beristirahat di rumah. Amanda pun bersyukur setelah dua kali operasi yang dijalani ayahnya berjalan lancar.

BACA JUGA: Parto Patrio Jalani Operasi Batu Ginjal Kedua Hari Ini

"Papi sedang di rumah istirahat, tapi sudah berhasil jalani operasi sudah lancar, sekarang tinggal pemulihan aja yaa," ujar Amanda Caesa di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024).

Istri Parto, Dina Risty mengungkap bahwa saat ini suaminya sedang fokus untuk memulihkan kondisinya. Parto pun harus menghentikan segala pekerjaannya karena butuh waktu untuk beristirahat.

"Yaa sekarang istirahat aja. Ada beberapa yaa (kerja tertunda) karena emang mau istirahat dulu yaa, jadi yaa biarin aja mungkin karena mau pulihin kondisi," ujar Dina Risty.

BACA JUGA: Ini Gejala yang Dirasakan Parto Sebelum Jalani Operasi Batu Ginjal

Dina sendiri mengaku dirinya meminta agar sang suami beristirahat sampai kondisinya normal sampai sedia kala, tidak dulu memikirkan urusan pekerjaan.

"Aku maunya dia istirahat dulu aja sampai pulih sampai kesehatannya kembali normal aja," katanya.