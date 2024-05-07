Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

2 Kali Jalani Operasi Batu Ginjal, Begini Kondisi Terbaru Parto Patrio

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 07 Mei 2024 |14:00 WIB
2 Kali Jalani Operasi Batu Ginjal, Begini Kondisi Terbaru Parto Patrio
Kondisi terbaru Parto Patrio. (Foto: Instagram @partopatrio)
A
A
A

PARTO Patrio akhirnya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit usai dua kali menjalani operasi batu ginjal beberapa waktu lalu.

Sang putri, Amanda Caesa pun mengungkap bahwa ayahnya kini tengah menjalani proses pemulihan dengan beristirahat di rumah. Amanda pun bersyukur setelah dua kali operasi yang dijalani ayahnya berjalan lancar.

"Papi sedang di rumah istirahat, tapi sudah berhasil jalani operasi sudah lancar, sekarang tinggal pemulihan aja yaa," ujar Amanda Caesa di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024).

Parto Patrio

Istri Parto, Dina Risty mengungkap bahwa saat ini suaminya sedang fokus untuk memulihkan kondisinya. Parto pun harus menghentikan segala pekerjaannya karena butuh waktu untuk beristirahat.

"Yaa sekarang istirahat aja. Ada beberapa yaa (kerja tertunda) karena emang mau istirahat dulu yaa, jadi yaa biarin aja mungkin karena mau pulihin kondisi," ujar Dina Risty.

Dina sendiri mengaku dirinya meminta agar sang suami beristirahat sampai kondisinya normal sampai sedia kala, tidak dulu memikirkan urusan pekerjaan.

"Aku maunya dia istirahat dulu aja sampai pulih sampai kesehatannya kembali normal aja," katanya.

Halaman:
1 2
      
