Masih Ingat dengan Pramugari Bella Damaika yang Selingkuh dengan Pilot? Kabarnya Kini Pindah Maskapai

MASIH ingat pramugari viral Bella Damaika yang disebut selingkuh dengan pilot Elmer Syahreman? Bella disebut sudah dibebas tugaskan okeh maskapai pertama tempatnya bekerja usai diketahui berselingkuh dengan pilot.

Tapi, baru-baru ini beredar kabar bahwa Bella Damaika telah menjadi pramugari Garuda Indonesia. Dalam sebuah postingan, terlihat penampakan potret Bella Damaika yang menggunakan seragam pramugari berwarna oranye, lengkap dengan tatanan rambut sanggul yang khas.

Di bawah potret tersebut, terdapat keterangan nama yang menampilkan nama lengkap Bella Damaika, serta jabatan dan nama maskapai pelat merah yang menjadi tempat ia bekerja saat ini. Kabar itu tersebar dari akun X, @tanyakanrl.

“Tiati yang punya suami di maskapai ini guys, pelakornya ganti skin,” tulis akun tersebut.

Foto tersebut memerlihatkan potret diduga Bella mengenakan baju seragam berwarna merah dengan rambut disanggul. Tertera pula nama maskapai di bawah foto wanita itu. Alhasil, warganet pun heboh mengetahui dugaan Bella yang kini sudah pindah ke maskapai lainnya.

“Bisa gak sih orang kayak gini di-blacklist aja,” kata akun @ka********.

“Waspadalah kalian wahai istri,” sambung @ru******.

“Kok bisa pindah maskapai,” tambah @ih*******.