HOME WOMEN LIFE

5 Potret Atlet Voli Cantik Park Hye-min, Wajah Imutnya Bikin Gemas

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Atlet Voli Cantik Park Hye-min, Wajah Imutnya Bikin Gemas
Atlet Voli Cantik Park Hye-min. (Foto: Instagram)
PARK Hye-min adalah atlet voli asal Korea Selatan kelahiran tahun 2000. Dia tergabung dengan klub Dajeon Red Sparks sejak musim 2021-2022 dan menjadi bagian dari timnas voli Korea Selatan dii VNL 2022, 2023 dan FIVB Championship.

Park Hye-min mulai aktif bermain voli sejak ia duduk di bangku sekolah mengengah di Gyeongnam Girls Middle School pada tahun 2013 selama tiga tahun. Kini, Park Hye-min bermain untuk Daejeon Red Sparks dan pernah menyabet penghargaan outside hitter terbaik pada kejuaraan Asia U17 tahun 2017.

Apalagi, Park Hye-min memiliki paras cantik yang membuat dia makin diidolakan banyak orang. Nah, berikut beberapa potret dirinya seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya @p_hyemin_.

Paras Park Hye-min yang Imut

Park Hye-min

Di potret pertamanya Park Hye-min tampak sedang photoboth dengan mengenakan kemeja berwarna biru muda serta rambut panjangnya yang digerai dan ekspresi wajahnya yang ceria membuat ia terkesan imut.

Outfit Serba Hitam

Park Hye-min

Park Hye-min terlihat tampil casual dengan gaya sporty saat sedang menonton pertandingan basket dengan mengenakan hoodie berwarna hitam dan celana panjang hitam yang dipadukan dengan sepatu sneakers berwarna putih serta model rambutnya yang di cepol tampak ia terlihat seperti cewek tomboy.

Bando Beruang

Park Hye-min

Potret selanjutnya Park Hye-min tampak terlihat menggemaskan dengan mengenakan bando beruang sebagai aksesorisnya yang berwarna coklat muda serta mengenakan outer dan inner dengan warna yang senada, ditambah rambut pendeknya yang membuat semakin mempesona.

