HOME WOMEN HEALTH

Menkes Pastikan Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Tidak Dipungut Biaya Sepeser pun!

Muhammad Sukardi, Jurnalis - Senin, 06 Mei 2024 | 16:00 WIB
Menkes Pastikan Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Tidak Dipungut Biaya Sepeser pun!
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Foto: MPI/ Muhammad Sukardi)
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengupayakan bahwa pendidikan dokter spesialis di Indonesia tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis.

Langkah tersebut dilakukan guna menambah jumlah dokter spesialis di Indonesia yang sangat sedikit. Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2019 menunjukkan bahwa rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Menkes menjelaskan, salah satu isu yang berkembang terkait dengan sedikitnya jumlah dokter spesialis di Indonesia adalah karena harga pendidikan yang mahal. Untuk itu, pemerintah berupaya menggratiskan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia.

"Kami berharap, pendidikan dokter spesialis di Indonesia ini sama seperti pendidikan dokter spesialis di dunia, yaitu tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal," tutur Menkes saat ditemui di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin (6/5/2024).

Budi Gunadi Sadikin

