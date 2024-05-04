Gaya Centil Pamela Safitri dengan Dress Pink, Seksi Menggoda

ANGGOTA Duo Srigala Pamela Safitri dituding menjadi salah satu artis yang diduga menerima aliran dana pencucian uang senilai Rp 4,4 triliun. Hal lantaran Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyebut ada artis inisial P terlibat dalam pencucian uang tersebut.

Terlepas dari masalah itu, Pamela memang dikenal dengan penampilan yang seksi. Baru-baru ini dia mengunggah video terbarunya di Instagram. Dalam video itu dia melakukan beberapa pose centil dan menggoda. Berikut ulasannya dari Instagram @pamelaaaasafitri.

Pakai dress pink

Dalam video itu, Pamela memilih memakai mini dress pink. Dia memadukan tampilannya dengan high boots warna silver. Gaya Pamela di foto ini centil banget.

Pose goyang itik

Gaya Pamela saat pose goyang itik. Dia membelakangi kamera sambil menunjukkan goyangannya yang itik yang menggoda.