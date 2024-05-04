Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Centil Pamela Safitri dengan Dress Pink, Seksi Menggoda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |02:33 WIB
Gaya Centil Pamela Safitri dengan Dress Pink, Seksi Menggoda
Pamela Safitri. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANGGOTA Duo Srigala Pamela Safitri dituding menjadi salah satu artis yang diduga menerima aliran dana pencucian uang senilai Rp 4,4 triliun. Hal lantaran Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyebut ada artis inisial P terlibat dalam pencucian uang tersebut.

Terlepas dari masalah itu, Pamela memang dikenal dengan penampilan yang seksi. Baru-baru ini dia mengunggah video terbarunya di Instagram. Dalam video itu dia melakukan beberapa pose centil dan menggoda. Berikut ulasannya dari Instagram @pamelaaaasafitri.

Pakai dress pink

Pamela Safitri

Dalam video itu, Pamela memilih memakai mini dress pink. Dia memadukan tampilannya dengan high boots warna silver. Gaya Pamela di foto ini centil banget.

Pose goyang itik

Pamela Safitri

Gaya Pamela saat pose goyang itik. Dia membelakangi kamera sambil menunjukkan goyangannya yang itik yang menggoda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001226/potret-pamela-safitri-yang-lagi-dituding-dapat-aliran-dana-rp4-4-triliun-menyala-saat-joged-joged-uTZXWV3uWQ.jpg
Potret Pamela Safitri yang Lagi Dituding Dapat Aliran Dana Rp4,4 Triliun, Menyala saat Joged-Joged
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998123/potret-seksi-pamela-safitri-dengan-kemben-merah-pamerkan-buket-bunga-EDpguBmTQw.jpg
Potret Seksi Pamela Safitri dengan Kemben Merah, Pamerkan Buket Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968471/potret-menantang-pamela-safitri-di-atas-kasur-tampil-menggoda-dengan-kemben-merah-bCgCV6AWXE.jpg
Potret Menantang Pamela Safitri di Atas Kasur, Tampil Menggoda dengan Kemben Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/612/2906849/potret-pamela-safitri-dengan-blazer-oversize-tetap-pamer-body-goals-pakai-bra-hitam-i34sF69Y44.jpg
Potret Pamela Safitri dengan Blazer Oversize, Tetap Pamer Body Goals Pakai Bra Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/612/2881720/5-potret-pamela-safitri-sebelum-kalah-tinju-dari-dinar-candy-1Z6JDIPYa9.jpg
5 Potret Pamela Safitri Sebelum Kalah Tinju dari Dinar Candy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/194/2870658/pamela-safitri-pamer-body-langsing-berbalut-dress-ketat-oranye-cantik-dan-hot-kghCRhKjOw.jpg
Pamela Safitri Pamer Body Langsing Berbalut Dress Ketat Oranye, Cantik dan Hot!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement