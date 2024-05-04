Ingin Tingkatkan Berat Badan dan Masa Otot? Ini 6 Rekomendasi Makanan Tinggi Protein

BAGI Anda yang memiliki rencana untuk menambah berat badan, salah satu cara yang disarankan adalah dengan menambah masa otot. Agar dapat berfungsi dengan optimal, proses pembentukan otot di dalam tubuh perlu diperhatikan dengan berolahraga secara rutin.

Selain itu, Anda perlu mengimbanginya dengan mengonsumsi makanan pembentuk otot yang mengandung gizi seimbang, salah satunya yang tinggi akan kandungan protein.

Lantas, apa saja ya makanan tinggi protein yang direkomendasikan untuk Anda yang ingin menambah berat badan dan masa otot? Berikut diantaranya dilansir dari laman Siloam Hospital, Sabtu (4/5/2024).

1. Daging dada ayam

Daging dada ayam memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga mampu mengoptimalkan proses pembentukan jaringan otot. Dalam sepotong daging ayam fillet 100 gram, mengandung protein sebanyak 25 gram.

Agar lebih menyehatkan, Anda dapat mengolah daging dada ayam dengan cara dipanggang. Atau, Anda juga bisa mengukus daging dada ayam untuk dicampur ke dalam sajian salad sayur

2. Telur

Telur diketahui mampu membentuk serta menguatkan otot pada tubuh karena mengandung berbagai macam nutrisi, seperti asam amino leusin, asam lemak omega-3, fosfolipid, vitamin B, serta vitamin D.

Cara pengolahan telur ini juga terbilang variatif. Agar tidak jenuh dan tetap menyehatkan, Anda bisa memasak telur dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis dengan sayuran menggunakan sedikit minyak zaitun.

3. Daging Merah Rendah Lemak

Rekomendasi makanan pembentuk otot berikutnya adalah daging merah. Daging merah, seperti daging sapi, kambing, dan domba, memiliki kandungan leusin atau asam amino yang mampu menstimulasi pembentukan jaringan otot baru di dalam tubuh.

Bahkan, daging merah ini juga kaya akan zat besi yang membuatnya baik dikonsumsi oleh penderita anemia. Namun, Anda perlu memastikan daging merah yang dikonsumsi mengandung rendah lemak agar mendapatkan hasil optimal.

Sebelum mengolahnya, Anda disarankan untuk membuang lemak yang masih menempel pada daging terlebih dahulu.

4. Ikan dengan lemak sehat

Ikan berlemak sehat direkomendasikan sebagai makanan pembentuk otot tubuh karena mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi. Asam lemak omega-3 tersebut mampu menambah massa otot dalam tubuh apabila diimbangi dengan olahraga secara rutin.

Beberapa jenis ikan berlemak sehat yang baik dikonsumsi untuk menambah massa otot di antaranya salmon, tuna, dan tenggiri.