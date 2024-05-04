Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tinjau Langsung Pembangunan, Wamenparekraf Optimis KEK Sanur Bali Jadi Magnet bagi Wisatawan

Janila Pinta , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |05:29 WIB
Tinjau Langsung Pembangunan, Wamenparekraf Optimis KEK Sanur Bali Jadi Magnet bagi Wisatawan
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: dok. Kemenparekraf)




WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo meninjau dan memantau secara langsung progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali.

“Kami sudah meninjau pembangunan KEK Sanur. Pembangunan tersebut sudah meliputi lanskap kawasan, area utilitas, gerbang utama, dan jalan utama. Kami harapkan KEK Sanur dapat segera beroperasi optimal dengan memanfaatkan statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Angela, mengutip laman Kemenparekraf.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dirinya juga optimistis KEK Sanur dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam memperkuat potensi pariwisata kesehatan di Indonesia.

KEK Sanur atau yang kenal The Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus kesehatan yang dihadirkan Kementerian BUMN untuk mengoptimalisasi potensi area Grand Inna Bali Beach seluas 41,6 hektare untuk menjadi World Class Wellness & Tourism Destination sebagai pusat layanan kesehatan dan pariwisata baru terpadu kelas dunia/berstandar internasional yang memiliki fasilitas terintegrasi.

