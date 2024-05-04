Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pendaki Gunung Andong Nyalakan Flare dari Ketinggian, Netizen: Orang Norak!

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |05:24 WIB
Viral Pendaki Gunung Andong Nyalakan Flare dari Ketinggian, Netizen: Orang Norak!
Viral pendaki Gunung Andong nyalakan flare (Foto: X/@pendakilawas)
A
A
A

MENDAKI gunung menjadi salah satu hobi yang sedang hits dan banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, terutama kawula muda.

Tidak jarang, banyak orang mendaftarkan diri untuk ikut trip mendaki gunung. Melihat indahnya pemandangan alam yang asri dan hijau dari atas gunung memberikan sensasi yang berbeda. Rasanya semua rasa lelah dan penat hilang begitu saja setelah berhasil mendaki ke puncak.

Namun belum lama ini beredar video yang diunggah akun X @pendakilawas, memperlihatkan sekelompok pendaki yang diduga para anak muda sedang menyalakan flare di Tugu Puncak Alap-Alap, Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah.

Dalam video tersebut, terlihat lima pemuda itu menyalakan flare berwarna oranye dekat bendera Merah Putih. Mereka pun tampak berfoto bersama usai menyalakan flare tersebut.

Pendaki Gunung Andong Nyalakan Flare

(Foto: X/@pendakilawas)

Video tersebut diambil oleh pendaki lain yang berada di sekitar Tugu Puncak Alap-Alap. Asap flare yang tebal dan berbau membuat pengunjung lain tak nyaman.

Apalagi, tugu tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk beristirahat, namun seketika dipenuhi asap flare yang bisa membuat sesak.

"Dapat kiriman video dari seseorang, pendaki menyalakan asap flare di Tugu Puncak Alap-Alap. Mengganggu banget bagi para pendaki lain di sekitar Puncak Gn Andong," tulisnya, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat, 3 Mei 2024.

Beberapa pendaki lain yang ikut singgah di Tugu Puncak Alap-Alap terlihat menutupi bagian wajah karena asap flare yang tebal. Netizen pun sontak murka dan heran ketika melihat video aksi pemuda tak bertanggung jawab itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/629/3183390/viral-QS4P_large.jpg
Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357/viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371/selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/482/3183293/jagung-ZQmf_large.jpg
Lagi Viral Jajanan Rebus-rebusan, Ini Lho Manfaatnya Buat Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/25/3183289/salat-8Y72_large.jpg
Momen Warga Mongolia yang Beragama Islam Melaksanakan Salat di Tengah Salju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183270/viral-ZTql_large.jpg
Viral! Pria di Lombok Nikahi Bule Cantik Asal Australia, Bikin Netizen Jadi Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement