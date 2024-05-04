Viral Pendaki Gunung Andong Nyalakan Flare dari Ketinggian, Netizen: Orang Norak!

MENDAKI gunung menjadi salah satu hobi yang sedang hits dan banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, terutama kawula muda.

Tidak jarang, banyak orang mendaftarkan diri untuk ikut trip mendaki gunung. Melihat indahnya pemandangan alam yang asri dan hijau dari atas gunung memberikan sensasi yang berbeda. Rasanya semua rasa lelah dan penat hilang begitu saja setelah berhasil mendaki ke puncak.

Namun belum lama ini beredar video yang diunggah akun X @pendakilawas, memperlihatkan sekelompok pendaki yang diduga para anak muda sedang menyalakan flare di Tugu Puncak Alap-Alap, Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah.

Dalam video tersebut, terlihat lima pemuda itu menyalakan flare berwarna oranye dekat bendera Merah Putih. Mereka pun tampak berfoto bersama usai menyalakan flare tersebut.

(Foto: X/@pendakilawas)

Video tersebut diambil oleh pendaki lain yang berada di sekitar Tugu Puncak Alap-Alap. Asap flare yang tebal dan berbau membuat pengunjung lain tak nyaman.

Apalagi, tugu tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk beristirahat, namun seketika dipenuhi asap flare yang bisa membuat sesak.

"Dapat kiriman video dari seseorang, pendaki menyalakan asap flare di Tugu Puncak Alap-Alap. Mengganggu banget bagi para pendaki lain di sekitar Puncak Gn Andong," tulisnya, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat, 3 Mei 2024.

Beberapa pendaki lain yang ikut singgah di Tugu Puncak Alap-Alap terlihat menutupi bagian wajah karena asap flare yang tebal. Netizen pun sontak murka dan heran ketika melihat video aksi pemuda tak bertanggung jawab itu.