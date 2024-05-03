Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Amanda Manopo Bergaya ala Hong Haein Queen of Tears, Stunning Abis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |06:07 WIB
Potret Amanda Manopo Bergaya ala Hong Haein Queen of Tears, Stunning Abis
Amanda Manopo. (Foto: Instagram)
A
A
A

KESUKSESAN drama Korea Queen of Tears menjadi inspirasi Amanda Manopo menjalani pemotretan dengan gaya ala Hong Haein. Hong Haein yang diperankan oleh Kim Jiwon ini kerap tampil menawan memakai office look.

Pada pemotretan itu, Amanda Manopo memakai outfit dari Gucci. Penampilannya terlihat makin berkelas. Berikut ulasannya dari Instagram @winstongomez.

Tampil dengan office look warna hitam

Amanda Manopo

Potret Amanda Manopo jalani pemotretan dengan fotografer andal Winston Gomez. Pemotretan kali ini ia mengusung tema Queen of Tears, salah satu drama yang sedang jadi perbincangan masyarakat.

Amanda Manopo terinspirasi dari outfit salah satu karakternya, yakni Hong Haein. Sebagai sosok wanita karier, ia kerap tampil stylish memakai office look.

Seperti di foto ini Amanda memakai office look dari brand Gucci yang terdiri dari setelan blazer dan celana bahan. Ia nampak pose duduk di kursi dengan tatapan tajam ke arah kamera.

"Haein versi Indonesia," kata @kahang***

Tampil menggoda

Amanda Manopo

Pada foto selanjutnya Amanda pose memegang sling bag hitam masih dari brand Gucci. Ia pun tak segan memamerkan keseksiannya di foto itu. Terlihat ia tidak menambahkan inner pada busananya sehingga belahan dadanya begitu terlihat.

Pamer tubuh ideal

Amanda Manopo

Penampilan Amanda Manopo setelah menjalani diet ketat kurang lebih 8 bulan. Ia pun makin percaya diri memamerkan tubuh idealnya. Ia pun makin percaya diri memakai outfit apapun.

"Cantik berkelas," tambah @ciara***

Halaman:
1 2
      
