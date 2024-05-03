Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Tante Ernie Breakfast di Pinggir Kolam Renang, Dress Bunga Bikin Netizen Terpana

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |00:32 WIB
Potret Tante Ernie Breakfast di Pinggir Kolam Renang, Dress Bunga Bikin Netizen Terpana
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

TANTE Ernie kembali aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Tak jarang wanita yang mendapat julukan Pemersatu Bangsa itu mencuri perhatian karena penampilannya yang seksi.

Tante Ernie baru saja mengunggah potret cantiknya di Instagram. Dalam foto itu dia terlihat duduk santai di pinggir kolam renang.

Tante Ernie

Wanita 48 tahun itu terlihat memakai outfit summer model dress dengan motif bunga yang didominasi warna biru. Dress yang dipakai Tante Ernie itu memiliki aksen ikat di bagian dada sehingga memberi kesan seksi pada penampilannya.

Tante Ernie tampil dengan rambut digerai dan menyematkan kacamata hitam di kepalanya. Ia pun memberi senyum manisnya ke arah kamera.

Tante Ernie

Sementara untuk tampilan makeupnya ia memiliki menggunakan warna natural. Lipstik pink yang ia pakai membuatnya makin terlihat menawan.

Pada foto selanjutnya, janda tiga anak ini terlihat tersenyum sambil memandang keindahan pantai yang ada di sebelahnya. Paras ayu dan awet muda Tante Ernie begitu terpancar.

Halaman:
1 2
      
