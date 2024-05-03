Potret Tante Ernie Breakfast di Pinggir Kolam Renang, Dress Bunga Bikin Netizen Terpana

TANTE Ernie kembali aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Tak jarang wanita yang mendapat julukan Pemersatu Bangsa itu mencuri perhatian karena penampilannya yang seksi.

Tante Ernie baru saja mengunggah potret cantiknya di Instagram. Dalam foto itu dia terlihat duduk santai di pinggir kolam renang.

Wanita 48 tahun itu terlihat memakai outfit summer model dress dengan motif bunga yang didominasi warna biru. Dress yang dipakai Tante Ernie itu memiliki aksen ikat di bagian dada sehingga memberi kesan seksi pada penampilannya.

Tante Ernie tampil dengan rambut digerai dan menyematkan kacamata hitam di kepalanya. Ia pun memberi senyum manisnya ke arah kamera.

Sementara untuk tampilan makeupnya ia memiliki menggunakan warna natural. Lipstik pink yang ia pakai membuatnya makin terlihat menawan.

Pada foto selanjutnya, janda tiga anak ini terlihat tersenyum sambil memandang keindahan pantai yang ada di sebelahnya. Paras ayu dan awet muda Tante Ernie begitu terpancar.