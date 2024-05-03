5 Potret Sporty Bernice Mengers, Kekasih Ivar Jenner yang Doyan Moge

IVAR Jenner berhasil mencetak gol ke gawang Irak semalam, meskipun Indonesia pada akhirnya harus kalah 2:1. Di balik kesuksesan Ivar Jenner di lapangan, ia memiliki seorang kekasih cantik yang senantiasa mendukungnya, yakni Bernice Mengers.

Bernice sendiri merupakan model cantik yang juga gemar dengan dunia olahraga. Siapa sangka, wanita berparas bule ini rupanya juga gemar motoran.

Di Instagram-nya, Bernice sering membagikan potret kecenya saat bergaya sporty hingga momen saat dirinya asyik mengendarai motor balap. Yuk simak dari Instagram-nya, @bernicemengers.

Pose Pakai Jersey Indonesia

Bernice Mengers selalu mendukung karier sang kekasih, Ivar Jenner sebagai pemain sepak bola. Terbukti, Bernice beberapa kali kedapatan selalu mendampingi Ivar di setiap pertandingan.

Bernice juga dengan bangga mengenakan jersey Timnas Indonesia dan tampil dengan gaya sporty. Terlihat jersey berwarna putih dengan list hijau itu begitu kece saat dikenakan wanita ini.

Memesona saat Naik Motor Trail

Bernice sendiri rupanya memiliki hobi motoran. Pesonanya tak main-main saat berpose di atas motor trail yang gagah.

Terlihat Bernice mengenakan kaus jersey putih yang dipadukan dengan celana hitam. Bernuce tampil kece saat duduk di atas motor trail berwarna merah putih. Penampilan sporty-nya pun menambah kesan keren pada gayanya.

Pose Bareng Motor Mewah

Sebagai anak motor, Bernice tentu sering berpose dengab sepeda motor mewah impian banyak orang. Salah satunya saat berpose di atas motor mewah Ducati.

Motor besar berwarna hitam itu terlihat gagah, ditambah dengan sosok Bernice yang berpose di atasnya. Bernice mengenakan tank top merah dengan skirt hitam yang menambah kesan menggoda pada dirinya.