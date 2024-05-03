Potret Nicole Van Keulen, Ibunda Ivar Jenner yang Cantik dan Stylish

SOSOK Ivar Jenner memang menjadi salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain asal Belanda ini berhasil mencetak gol pada laga melawan Irak semalam.

Pilihannya memperkuat Indonesia pun mendapatkan dukungan dari keluarganya, salah satunya adalah sang ibu. Dalam beberapa momen, nampak keluarganya kerap hadir menyaksikan langsung pertandingan Jenner.

Sosok sang ibu, Nicole Van Keulen pun jadi sorotan karena memiliki paras cantik dan gaya stylish. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret ibunda dari Ivar Jenner. Berikut ulasannya dari Instagram @ncvankeulen.

Datang langsung dukung sang anak

Momen Nicole saat hadir langsung ke Abdullah bin Khalifa Stadium untuk memberikan dukungan langsung kepada sang anak. Dalam foto itu Nicole foto dengan latar stasion sambil memegang baju jersey bertulisan nama Jenner.

Bak kakak beradik

Momen hangout Ivar Jenner dan ibunya saat makan bersama. Di foto ini Jenner nampak merangkul sang ibu. Kebersamaan keduanya bak kakak beradik.