HOME WOMEN LIFE

5 Kisah Derita Netizen Ditagih Pajak Bernilai Fantastis oleh Bea Cukai, Cakra Khan hingga Alat Bantuan SLB

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |22:40 WIB
Kisah derita para netizen ditagih pajak fantastis oleh Bea Cukai RI, (Foto: Twitter @an***iim__)
A
A
A

KINERJA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah viral akhir-akhir ini. Lantaran oleh masyarakat dianggap menerapkan aturan yang dianggap semena-mana, karena menggetok harga pajak pembelian barang dari luar negeri yang cukup fantastis.

Hal itu membuat banyak masyarakat yang mengeluh dan menceritakan kejadian itu di media sosial. Alhasil pihak bea cukai pun langsung jadi sorotan publik sampai saat ini.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum kejadian yang dialami beberapa netizen terkait harga pajak pembelian barang dari luar negeri. Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (3/5/2024)

 BACA JUGA:

1. Jaket Cakra Khan

Lewat kaum Twitter pribadinya, solois terkenal Cakra Khan curhat karena dikenai biaya pajak oleh bea cukai cukup tinggi. Jaket yang ia beli seharga Rp6 juta disebut kena pajak bea cukai sampai lebih dari empat kali lipat dari harga beli awal, mencapai Rp21 juta ke ekpedisi karena barang tersebut tertahan di Bea Cukai.

 BACA JUGA:

Padahal Cakra mengaku sudah melampirkan invoice dan dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat pembelian barang tersebut. Namun, pihak ekspedisi tetap memintanya membayar denda sebesar Rp21 juta.

"Kurang ngerti padahal sudah jelas aku lampirin invoice dan tektekbengek nya pun sudah jelas aku kirim," jelas Cakra.

Karena hal tersebut ia pun enggan membayar denda tersebut dan memilih untuk beradu argumen dengan pihak ekspedisi melalui pengacaranya.

"Dan masalahnya sama, tiba-tiba didenda terus yang nagih buat bayar expedisinya kalau case gw sampe lawyer fedex WhatsApp sampe ngeemail gw suruh bayar dan gw ga mau bayar ngapain jaket beli 6 jt kudu bayar 21jt galero siah," ucapnya.

