Warnai Rambut Warna Kuning dan Biru, Pria di Rusia Malah Ditangkap Polisi

POLEMIK akan perang antara Rusia dan Ukraina berdampak tidak hanya di medan tempur, tetapi juga sampai ke kehidupan sehari-hari masyarakat sipil di Rusia.

Contohnya seperti kasus unik yang dialami seorang pemuda asal Moskow, Rusia bernama Stanislav Netesov satu ini. Stanislav bisa dibilang mengalami nasib sial tak terduga karena mewarnai rambutnya dengan warna kuning dan biru, warna layaknya warna bendera Ukraina.

Kejadian ini bermula pada tanggal 27 April malam lalu ketika Stanislav tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal di halte bus pusat kota Moskow saat dirinya baru pulang kerja. Serangan yang dialaminya tersebut membuat Netesov kehilangan ponselnya, bahkan sampai giginya rontok.

Sayangnya, dikutip dari laporan dari Oddity Central, Jumat (3/5/2024) saat mencoba melaporkan penyerangan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri di Tverskoy, pihak berwajib justru menuntut Stanislav bahkan mengancam hukuman lima tahun penjara, imbas dari warna rambutnya yang berwarna kuning dan biru.