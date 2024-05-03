Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Sarwendah Harmonis Bareng Keluarga sebelum Dirumorkan Pisah Rumah dengan Ruben Onsu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |12:30 WIB
5 Potret Sarwendah Harmonis Bareng Keluarga sebelum Dirumorkan Pisah Rumah dengan Ruben Onsu
Potret harmonis keluarga Sarwendah sebelum pisah rumah dengan Ruben Onsu,
A
A
A

SARWENDAH mendadak jadi sorotsn publik usai disebut sempat pisah rumah dengan presenter, Ruben Onsu. Kabarnya, Sarwendah diduga sudah pisah rumah dengan Ruben selama dua bulan dan tinggal di kediaman sang adik, Wendy Tan.

Kabar ini sontak menghebohkan warganet. Terlebih, Sarwendah dan Ruben Onsu sering pamer kekompakan bersama keluarga dan jauh dari gosip miring selama ini.

 BACA JUGA:

Momen kekompakan Sarwendah bersama keluarganya pun sering dibagikannya di sosial media, seperti Instagram dan juga TikTok. Wanita 34 tahun ini tak ragu untuk mengabadikan momen-momen keakraban dirinya bersama keluarga kecilnya.

 BACA JUGA:

Berikut sederet potret Sarwendah bersama keluarga, usai disebut-sebut sudah pisah rumah dengan Ruben Onsu, dihimpun dari Instagram, @sarwendah29, Jumat (3/5/2024)

1. Antar anak sekolah: Fokus menjadi IRT, Sarwendah sering kali dicap sebagai sosok ibu yang hebat dan fokus mengurus anak-anaknya. Seperti di potret ini. Sarwendah terlihat mengantarkan ketiga anaknya Thalia, Thania dan putra sambungnya, Betrand Peto ke sekolah. Keempatnya kompak berpose bersama dan tersenyum hangat.

2. Kompak dengan anak: Sarwendah juga selalu kompak bersama kedua putrinya, Thalia dan Thania, salah satu contohnya untuk urusan gaya fesyen. Lihat saja di potret ini, ketiganya tampil menggemaskan dengan gaun rumbai-rumbai dan gaya rambut dikepang. Kompak dan manis ya!

