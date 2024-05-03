Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mata Terawat dan Tahan Seharian? Yuk, Coba Eyeliner Ini!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |13:30 WIB
Mata Terawat dan Tahan Seharian? Yuk, Coba Eyeliner Ini!
Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, (Foto: Soulyu)
A
A
A

EYELINER waterproof atau tahan air telah menjadi barang wajib untuk dimiliki. Selain kemampuannya untuk menahan air mata, keringat, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, eyeliner tahan air menawarkan berbagai manfaat yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi para beauty enthusiast di mana pun.

Ditambah eyeliner yang mengandung formula, yang melembapkan mata kalian sehingga area yang diaplikasikan eyeliner terasa nyaman dan tidak terasa kering sama sekali. Kalian dapat mencoba eyeliner dari Soulyu yaitu Precision Pro-Matte Eyeliner.

Untuk memahami mengapa eyeliner ini menjadi kebutuhan utama, mari kita simak manfaat-manfaat yang ditawarkannya!

 BACA JUGA:

1. Daya Tahan Lama: Salah satu manfaat yang paling jelas dari eyeliner Soulyu Precision Pro-Matte Eyeliner adalah daya tahannya yang luar biasa. Tidak seperti eyeliner biasa, yang dapat luntur atau pudar sepanjang hari, formula tahan air melekat kuat pada kulit, memastikan eyeliner kalian tetap menempel dari pagi hingga malam.

 BACA JUGA:

2. Aplikasi presisi: Soulyu Precision Pro-Matte Eyeliner memiliki brush tip yang tipis sehingga memungkinkan kalian untuk mendapatkan tampilan eyeliner yang sempurna dengan mudah. Formulanya yang tahan lama akan mengering dengan cepat dan menawarkan hasil warna yang intens untuk hasil akhir yang mencolok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164729/bedak-CuSc_large.jpg
Tetap Fresh di Luar Ruangan, Ini Tips Memilih Bedak untuk Aktivitas Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/611/3158359/makeup-T7dh_large.jpg
4 Tips Makeup Tetap On Point saat Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/611/3157853/lipstik-ESJ3_large.jpg
Rekomendasi Warna Lipstik untuk Bibir Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/611/3156344/makeup-k0uW_large.jpg
Urutan MakeUp untuk Pemula, Cocok Digunakan pada Berbagai Acara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/611/3154973/foundation-uh18_large.jpg
Rekomendasi Foundation untuk Kulit Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151460/bedak-zfRH_large.jpg
5 Cara agar Bedak Tidak Luntur Kena Keringat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement