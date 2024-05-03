Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gerd Sering Kambuh Pada Malam Hari? Ini Penyebabnya

Masya Hanifa Putri , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:24 WIB
Gerd Sering Kambuh Pada Malam Hari? Ini Penyebabnya
Gerd sering kambuh pada makam hari. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GASTROESOPHAGEAL Reflux Disease (GERD) adalah kondisi umum yang dialami banyak orang. Salah satu karakteristik utamanya adalah sensasi terbakar dan tidak nyaman di dada, yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke kerongkongan. GERD terjadi akibat makanan dan asam lambung naik hingga ke pipa makanan yakni kerongkongan.

Seringkali, gejala GERD dapat memburuk pada malam hari, hingga mengganggu tidur dan kenyamanan penderitanya. Pada malam hari, tubuh manusia akan memasuki fase istirahat yang dalam, di mana saat itu akan terjadi proses-proses perubahan fisiologis.

Beberapa faktor seperti kebiasaan makan, relaksasi katup esophagus, dan posisi tidur dapat memberikan peran penting dalam memicu refluks asam yang meningkat pada malam hari. Merangkum dari Medical News Today, Jumat (3/5/2024) berikut ini alasan mengapa GERD kambuh pada malam hari.

1. Kebiasaan Makan Malam

Mengonsumsi makanan berat atau banyak terlalu dekat dengan waktu tidur dapat memicu GERD. Selain itu, jenis makanan tertentu juga dapat memengaruhi risiko refluks asam pada malam hari.

Seperti mengonsumsi makanan pedas, berlemak, atau yang mengandung banyak bumbu cenderung merangsang produksi asam lambung yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya refluks saat tidur.

Gerd

Proses pencernaan yang lebih lambat pada malam hari membuat makanan tetap berada dalam lambung lebih lama, dan hal ini dapat meningkatkan risiko refluks asam.

2. Relaksasi Katup Esophagus

Katup yang berfungsi untuk mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan bisa menjadi lebih lemah saat seseorang tidur. Ketika katup esofagus menjadi lebih lemah, dia tidak lagi mampu menahan aliran balik asam lambung dengan efektif.

Sebagai akibatnya, asam lambung dapat naik kembali ke kerongkongan, sehingga menyebabkan sensasi terbakar yang sering terkait dengan GERD.

Selain itu, posisi telentang juga memungkinkan gravitasi untuk tidak mendukung pergerakan makanan dan cairan ke bawah menuju lambung dengan baik, sehingga meningkatkan risiko refluks asam. Hal ini memungkinkan asam lambung untuk naik lebih mudah.

3. Posisi tidur

Posisi tidur memainkan peran penting dalam kecenderungan refluks asam pada malam hari. Normalnya ketika berdiri atau duduk, gaya gravitasi membantu menjaga cairan dan makanan tetap di dalam lambung. Namun saat berbaring, cairan dalam lambung, termasuk asam lambung, lebih mudah untuk naik ke atas karena tidak ada lagi gaya gravitasi yang menahannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement