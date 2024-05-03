Betharia Sonata Dikabarkan Alami Stroke, Viral di Sosial Media

KABAR tak mengenakan datang dari penyanyi lawas Betharia Sonata. Sebab beberapa foto menunjukkan dirinya terbaring di rumah sakit viral di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @kagetwak. Akun tersebut mengunggah ulang postingan salah satu portal berita yang menyebut Betharia Sonata mengidap stroke. Dalam postingan tersebut Betharia terlihat tidur di ranjang rumah sakit dengan infus di tangan. Wajahnya nampak pucat dalam foto tersebut.

Terlihat pula mantan suami Betharia Sonata, Willy Dozan yang menemaninya di rumah sakit. Aktor laga itu memegang tangan sang mantan istri seakan memberikan kekuatan kepadanya.

“Semoga lekas diberi kesembuhan bu Betharia Sonata,” tulis akun tersebut dalam keterangan videonya, seperti dikutip pada Jumat (3/5/2024).