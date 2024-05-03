Intip Keindahan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia yang Membelah Selat Madura

JEMBATAN Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura telah menjadi ikon pariwisata.

Terbentang di atas Selat Madura sepanjang 5.438 meter atau 5,4 kilometer, Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.

Peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Suramadu dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003.

Pembangunannya dilanjutkan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY kemudian meresmikan jembatan itu pada 10 Juni 2009.

Jembatan Suramadu jadi tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit (sunrise) dan matahari terbenam (sunset). Suramadu juga spot terbaik untuk mengabadikan pemandangan indah.

(Foto: Ist)

Perpaduan antara panjang Jembatan Suramadu yang seakan membelah lautan, langit kemerahan, dan mataharinya akan menghasilkan pemandangan yang sangat cantik saat sunset maupun sunrise.

Jika langit sedang cerah, Anda bisa melihat Pulau Madura di seberang dan kapal-kapal nelayan bisa menjadi objek yang menarik untuk memperindah foto Anda.

Selain itu, bagi anda yang sedang mencari spot instagramable, jembatan Suramadu cocok untuk mempercantik feeds Instagram Anda.