Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia yang Membelah Selat Madura

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |16:03 WIB
Intip Keindahan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia yang Membelah Selat Madura
Jembatan Suramadu, Madura (Foto: Instagram/@bian.palopi)
A
A
A

JEMBATAN Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura telah menjadi ikon pariwisata.

Terbentang di atas Selat Madura sepanjang 5.438 meter atau 5,4 kilometer, Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.

Peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Suramadu dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003.

Pembangunannya dilanjutkan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY kemudian meresmikan jembatan itu pada 10 Juni 2009.

Jembatan Suramadu jadi tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit (sunrise) dan matahari terbenam (sunset). Suramadu juga spot terbaik untuk mengabadikan pemandangan indah.

Jembatan Suramadu

(Foto: Ist)

Perpaduan antara panjang Jembatan Suramadu yang seakan membelah lautan, langit kemerahan, dan mataharinya akan menghasilkan pemandangan yang sangat cantik saat sunset maupun sunrise.

Jika langit sedang cerah, Anda bisa melihat Pulau Madura di seberang dan kapal-kapal nelayan bisa menjadi objek yang menarik untuk memperindah foto Anda.

Selain itu, bagi anda yang sedang mencari spot instagramable, jembatan Suramadu cocok untuk mempercantik feeds Instagram Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement