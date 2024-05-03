Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Lapangan Bola dengan View Cantik di Papua Bikin Takjub

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:10 WIB
Viral Lapangan Bola dengan <i>View</i> Cantik di Papua Bikin Takjub
Lapangan Bola di Tembagapura, Papua (Foto: Instagram/@ihsanworld)
SEBUAH lapangan sepak bola dengan pemandangan spektakuler viral di media sosial. Alih-alih memiliki pemandangan bangunan-bangunan tinggi seperti yang ada di perkotaan, lapangan sepak bola yang viral tersebut justru dikelilingi dengan pemandangan perbukitan nan asri.

Penampakan lapangan bola dengan pemandangan sekitar nan indah tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Instagram @ihsanworld.

Postingannya itu lantas banyak diunggah ulang di sejumlah sosial media dan berujung viral. Video yang menampilkan lapangan sepak bola nan indah tersebut sebenarnya sudah diambil sejak akhir 2023 lalu.

Usut punya usut, lokasi lapangan sepak bola dengan latar pemandangan alam nan menakjubkan itu ada di daerah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Hal itu diketahui dari keterangan si pemilik akun Instagram di balasan kolom komentar.

Lapangan Bola Tembagapura

(Foto: Instagram/@ihsanworld)

"Tjakeeep bangeetttt," ujar salah satu warganet.

"Momen yang cuma ada di Tembagapura,” balas pemilik akun Instagram tersebut.

Sebagai informasi, Tembagapura terletak di lembah pada ketinggian 2.000 meter di atas laut (mdpl). Bahkan disebut sebagai salah satu lapangan sepak bola terindah di dunia yang berada di ketinggian.

Unggahan video yang menampilkan. suasana lapangan bola dengan pemandangan alam yang indah pun mencuri perhatian netizen hingga viral.

