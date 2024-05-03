Berjuluk Kota Seribu Pabrik, Ternyata Begini Asal-usul Nama Balaraja

BALARAJA ialah sebuah kecamatan di daerah Kabupaten Tangerang bagian barat. Balaraja merupakan sebuah kawasan industri di mana ada banyak pabrik yang berdiri di daerah tersebut.

Akan tetapi, pernahkah Anda tahu bagaimana asal muasal nama Balaraja disematkan untuk daerah satu ini?

Mengutip Bogor Prime, nama Balaraja merupakan perpaduan antara kata 'raja' yang berasal dari kata kepala dan raja. Atau dengan kata lain, Balaraja memiliki arti pasukan raja tawon.

Dalam versi lain disebutkan jika Balaraja berasal dari kata Bale dan Baja yang mengandung arti tempat peristirahatan para raja.

Namun, melansir laman resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang versi yang tepat adalah Balaraja yang berarti tempat peristirahatan para raja.

Hal ini karena pada zaman dahulu, Balaraja merupakan tempat persinggahan atau tempat peristirahatan bagi para raja yang berasal dari kerajaan Banten seusai berperang. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah tempat pemandian yang bernama Talagasari.

Mengutip abottng.com, letak pemandian Talagasari berada di depan gedung Kecamatan Balaraja yang dulunya merupakan gedung Kawedanaan Balaraja. Lebih tepatnya berada di Klinik Aroba, di belakang Masjid Al-Jihad.

Bukti lainnya menyebutkan jika raja-raja seluruh nusantara pada zaman dahulu pernah menjadikan kampung Sentiong di daerah Balaraja sebagai tempat beristirahat.