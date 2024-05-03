Pelesiran ke Taiwan? Jangan Nekat Langgar 5 Pantangan Ini

TAIWAN ialah sebuah negara kepulauan di wilayah Asia Timur dengan luas mencapai 160 kilometer persegi dan terbentang dari pantai tenggara China daratan.

Negara beribukota Taipei ini merupakan salah satu negara favorit untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari penghasilan.

Mengutip laman DataIndonesia.id, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan pada 2022 menurut laporan Bank Indonesia mencapai 331 ribu orang. Angka ini merupakan terbesar keempat di bawah Malaysia, Arab Saudi dan Hong Kong yang menjadi favorit para TKI.

Layaknya sebuah wilayah pada umumnya, Taiwan juga memiliki berbagai aturan yang wajib ditaati. Oleh karenanya, sebelum memutuskan pergi bekerja atau pelesiran ke Taiwan, terlebih dahulu wajib mengetahui berbagai larangan yang ada di negara ini.

Berikut Okezone rangkumkan lima larangan atau pantangan yang sebaiknya tidak Anda lakukan di Taiwan, seperti dilansir dari laman YouTube Nihao Indonesia.

1. Jangan beri hadiah berupa jam, payung dan sepatu

Saat di Taiwan, ada beberapa larangan dalam memberikan hadiah kepada teman, kerabat atau siapapun. Di antaranya adalah dilarang memberikan hadiah berupa jam, payung dan sepatu.

(Foto: Instagram/@easonhsiung)

Dalam bahasa mandarin, jam ditulis 'zhong' dan memberikan jam dalam bahasa mandarin adalah 'song zhong'. Kata ini sama halnya dengan kematian atau akhir kehidupan yang dalam bahasa mandarin juga ditulis 'song zhong'.

Oleh karena itu, memberikan jam sama seperti kita mengantarkan orang yang kita beri kepada kematian.

Payung dalam bahasa mandarin adalah 'san' yang pelafalannya hampir mirip dengan kata berpisah. Oleh karenanya, memberi payung sebagai hadiah itu dilarang karena kita dianggap akan berpisah dengan orang tersebut.

Sedangkan sepatu, bahasa mandarinnya adalah 'Xie zi'. Kata ini memiliki pelafalan yang hampir mirip dengan 'Xie e' yang berarti jahat.

Dan orang Taiwan percaya jika kita memberikan sepatu, maka kita akan memberikan nasib buruk pada orang tersebut.

2. Dilarang berdiri di sisi kiri eskalator

Saat akan menaiki MRT atau kereta bawah tanah di Taiwan, kita dilarang untuk berdiri di sisi kiri eskalator. Hal ini karena sebelah kiri hanya diperuntukan untuk orang yang terburu-buru dan akan mendahului. Oleh karena itu, jika kita berdiri di eskalator, kita harus menggunakan sisi kanan.