Benarkah Filipina Dulu Termasuk Wilayah Majapahit? Ternyata Begini Ceritanya

SIAPA tak kenal Majapahit? Sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai bumi Nusantara. Berbasis di Pulau Jawa, saking besarnya, kerajaan ini memiliki jangkauan kekuasaan sangat luas bahkan hingga ke Tanah Malayu sebagian Malaysia hingga Singapura.

Kekuasaan Majapahit mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-14 di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan perdana menterinya, Mahapatih Gajah Mada.

Beberapa ahli berpendapat bahwa wilayah Majapahit meliputi wilayah Indonesia saat ini dan sebagian Malaysia termasuk Filipina.

Lantas apakah benar Filipina termasuk wilayah Majapahit? Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan Filipina.

(Foto: Instagram/@@thelakwatsero)

Menurut naskah Nagarakretagama abad ke-14 yang ditulis pada masa puncak Kerajaan Majapahit disebutkan bahwa Filipina pernah menjadi bagian dari Majapahit.

Meliputi daerah Kalka, Selurong (Manila), dan Solot (Sulu). Hal itu jelas bahwa pengaruh Majapahit telah menjangkau Kepulauan Filipina.

Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Mpu Nala.

Berkat strategi dan kekuatan militernya Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah.

Selama berjaya, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam dan lengkeng.