Potret Tasya Farasya Pakai Coat Seharga Rumah KPR saat Berlibur ke Swiss

TASYA Farasya tengah menikmati liburan serunya di Swiss. Tak sendirian, beauty vlogger ini juga plesiran bersama sang suami dan para sahabat. Gaya outfit saudara kembar Tasyi Athasyia ini pun jadi sorotan selama liburan. Mengingat, Tasya dikenal sebagai salah satu sosok influencer top yang selalu tampil modis dan elegan di tiap kesempatan.

Salah satunya yang jadi sorotan saat dirinya mengenakan mantel super kece yang jadi sorotan netizen. Melansir Instagram, @tasyafarasya.wearings, Jumat (3/5/2024) trench coat atau mantel tersebut merupakan keluaran salah satu fashion house mewah kenamaan dunia asal Italia, Max Mara.

Mantel seri Napp Leather Wrap Trench Coat ini begitu elegan dengan bahan kulit yang mengkilap. Mantel berwarna coklat itu dirancang dengan ukuran oversized dengan belt di bagian tengahnya.

(Foto: Instagram @tasyafarasya.wearings)

Ibu cantik dua anak tersebut, terlihat elegan saat memadukan mantel bersama sepatu boot heels berwarna hitam dan kacamata keluaran Celine.