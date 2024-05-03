Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Emily Blunt Tampil Memukau dengan Gaun Oranye Menyala, Mewah dan Anggun

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:01 WIB
Emily Blunt Tampil Memukau dengan Gaun Oranye Menyala, Mewah dan Anggun
Emily Blunt di Red Carpet. (Foto: Instagram)
A
A
A

BANYAK orang menghindari warna oranye sebagai busana mereka, karena dianggap terlalu mecolok dan sulit dipadukan. Padahal, setiap warna dapat menjadi unik jika kita bisa memadukannya.

Meski demikian, Emily Blunt membuktikan bahwa warna oranye bisa digunakan dengan modis. Emily Blunt memang tidak ragu menghadirkan fashion yang berbeda dan unik saat mempromosikan film terbarunya, The Fall Guy.

Emily Blunt

Emily Blunt sendiri memang kerap mencuri perhatian di karpet merah, mulai dari baju Balmain yang teranyar hingga gaun kustom Jenny Packham yang berkilauan, serta setelan Dolce & Gabbana yang elegan.

Bahkan, Emily sempat membuat kejutan dengan gaun bergambar lobak dan kentang dari koleksi musim gugur Loewe 2024. Kali ini Emily kembali membuat kejutan dengan gaun lainnya, meskipun terlihat simple tapi warna baju yang cukup terang tersebut memang hanya digunakan oleh mereka yang memiliki percaya diri tinggi.

Emily Blunt

Di premier film terbarunya di Los Angeles, artis Inggris ini tampil bersama lawan mainnya Ryan Gosling. Gaun one shoulder oranye ini merupakan karya atelier haute couture Armani Privé.

Halaman:
1 2
      
